Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны обсудили вопросы внешней политики, включая повестку дня в области политики безопасности и развития внешнеэкономических связей в 2026 году.

В ходе встречи Ринкевич и Браже также обсудили доклад министра иностранных дел, представленный Сейму, о достижениях в области внешней политики в 2025 году, а также запланированные мероприятия в области внешней политики страны и вопросов Европейского союза (ЕС) на 2026 год. Ежегодное обсуждение доклада по внешней политике в Сейме запланировано на 29 января.

Ринкевич подчеркнул, что приоритетами внешней политики Латвии являются укрепление безопасности и евроатлантических связей, поддержка Украины, защита интересов Латвии в переговорах по многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы, а также повышение конкурентоспособности страны, например, путем организации зарубежных визитов с участием латвийских бизнесменов.