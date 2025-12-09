Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужно что-то делать! Крысы захватывают территорию в центре Риги (1)

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 18:13

Важно 1 комментариев

В этом году Инспекция здоровья получила от жителей 23 обращения по поводу крыс. В отличие от предыдущих лет, кажется, что люди стали больше беспокоиться о грызунах — например, Инспекции сообщают и о крысах, замеченных на заброшенных территориях или в пустующих зданиях, сообщает 360TV Ziņas.

По мнению экспертов, людей тревожит рост заболеваемости лептоспирозом. Эту инфекцию переносят грызуны. Однако при обнаружении крыс или мышей в первую очередь следует обращаться к управителю здания. Если дератизация не проводится, можно пожаловаться в Инспекцию здоровья.

Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с целью остановить распространение крыс в Риге, и инициатива будет подана в Рижскую думу. В качестве инициатора указана Татьяна Боднаре-Юдина. Она поясняет, что жители Риги, особенно центра, уже как минимум два года страдают от активного распространения крыс и мышей.

Эпидемиологически опасная ситуация ухудшается в холодное время года, когда крысы и мыши перебираются в помещения, заражая пищевые продукты лептоспирозом, объясняет Боднаре-Юдина.

Инициатор призывает Рижскую муниципалитет организовать комплексные централизованные мероприятия по дератизации на всей территории города, в сочетании с уборкой территорий и мерами по предотвращению новой инвазии крыс. Подобно тому как проводится дезинфекция водопроводов в борьбе с бактериями легионеллы, борьба с лептоспирозом и другими заболеваниями, переносимыми грызунами, также должна стать приоритетом города в заботе о здоровье жителей.

Лептоспироз — это зооноз, то есть инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Его возбудители — бактерии лептоспиры — могут сохраняться во внешней среде неделями или даже месяцами, особенно во влажных и прохладных условиях, однако чувствительны к высыханию и высокой температуре, отмечают в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Инфицированные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, что означает, что возбудители широко циркулируют в природе.

Инкубационный период лептоспироза — от семи до десяти дней, но может варьироваться от 2 до 30 дней. Чаще всего наблюдаются симптомы, похожие на грипп: повышенная температура, озноб, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и слабость. В более тяжёлых случаях возможны осложнения — менингит, кровоизлияния, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания, сообщает SPKC.

Если после контакта с животными или потенциально загрязнённой средой появляются упомянутые симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к семейному врачу и сообщить о возможных факторах риска, поскольку своевременное лечение помогает предотвратить осложнения.

Комментарии (1)

