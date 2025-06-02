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«Ну, такова реальность! Мир — он неравен»: почему почти половина жителей Латвии ищут подработку?

Редакция PRESS 2 июня, 2025 21:45

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«В мои времена и ещё долго после них существовала школьная форма, которую каждый мог купить — 30 рублей на весь год. Каждый день я ходил [в школу] в своей форме. А сейчас, когда её отменили, — это полный идиотизм!» — такое мнение высказал предприниматель и бывший премьер-министр Марис Гайлис в передаче TV24 «Пресс-клуб», обсуждая уровень благосостояния общества и зарплаты, в том числе способность родителей обеспечить своих детей всем необходимым для школы.

«Дети тоже хотят выделиться! А дети богатых родителей… Это, между прочим, одна из проблем. Если бы у всех была одинаковая [школьная форма] — среднего качества, но выдерживающая один учебный сезон, скажем, с сентября по май, — тогда всё было бы в порядке. У девочек были фартучки и так далее», — рассуждал предприниматель Гайлис, продолжая комментировать прозвучавшую новость о том, что почти половина жителей Латвии в течение последнего года подрабатывали дополнительно к своей основной работе.

«Но почему у этих людей более низкие доходы? Меньше вложено в образование, ленивее — это один из вариантов. Если они инвалиды или что-то в этом роде, то обществу следует им помочь, тут нужно что-то делать», — сказал Гайлис в передаче TV24. Также он отметил, что «всегда были более обеспеченные люди и менее обеспеченные», и с этим ничего не поделаешь.

«Мы можем сожалеть о тех, кто менее обеспечен. Всегда есть причины, почему так происходит. Очень часто, конечно, это стартовый капитал… Если ты рождаешься в бедной, необразованной семье, то ты просто стартуешь с низкой позиции, и тогда очень редко кто-то пробивается. Логично, что дети, родившиеся в полной семье, где есть братья и сёстры, имеют другую стартовую позицию. Ну, такова реальность! Мир — он неравен», — заключил предприниматель и бывший премьер-министр Гайлис в передаче TV24 «Пресс-клуб».

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Комментарии (0) 42 реакций
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