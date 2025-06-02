«Ну, такова реальность! Мир — он неравен»: почему почти половина жителей Латвии ищут подработку?

«Дети тоже хотят выделиться! А дети богатых родителей… Это, между прочим, одна из проблем. Если бы у всех была одинаковая [школьная форма] — среднего качества, но выдерживающая один учебный сезон, скажем, с сентября по май, — тогда всё было бы в порядке. У девочек были фартучки и так далее», — рассуждал предприниматель Гайлис, продолжая комментировать прозвучавшую новость о том, что почти половина жителей Латвии в течение последнего года подрабатывали дополнительно к своей основной работе.

«Но почему у этих людей более низкие доходы? Меньше вложено в образование, ленивее — это один из вариантов. Если они инвалиды или что-то в этом роде, то обществу следует им помочь, тут нужно что-то делать», — сказал Гайлис в передаче TV24. Также он отметил, что «всегда были более обеспеченные люди и менее обеспеченные», и с этим ничего не поделаешь.

«Мы можем сожалеть о тех, кто менее обеспечен. Всегда есть причины, почему так происходит. Очень часто, конечно, это стартовый капитал… Если ты рождаешься в бедной, необразованной семье, то ты просто стартуешь с низкой позиции, и тогда очень редко кто-то пробивается. Логично, что дети, родившиеся в полной семье, где есть братья и сёстры, имеют другую стартовую позицию. Ну, такова реальность! Мир — он неравен», — заключил предприниматель и бывший премьер-министр Гайлис в передаче TV24 «Пресс-клуб».