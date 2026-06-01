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Новый бизнес-план для airBaltic готов, но обществу его не покажут

Редакция PRESS 1 июня, 2026 16:11

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LETA

Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании airBaltic на данный момент подготовлен на уровне правления, агентству LETA сообщил председатель совета авиакомпании Андрис Мартинов.

Он сообщил, что правление фактически завершило работу над бизнес-планом, и в настоящее время документ рассматривается и анализируется на уровне совета airBaltic.

Мартиновс отметил, что совет ориентировочно мог бы рассмотреть и утвердить бизнес-план уже на этой неделе. «Однако, учитывая, что в составе совета пять членов, я не могу обещать, что бизнес-план будет утверждён единогласно, без вопросов и замечаний», — подчеркнул Мартиновс.

Он резюмировал, что airBaltic конструктивно движется вперёд, и компания хочет подготовить качественный документ. «Правление план подготовило, но его утверждение также потребует времени», — пояснил он.

Мартинов подчеркнул, что полное содержание бизнес-плана будет доступно только правлению и совету, поскольку он содержит «серьёзную коммерческую тайну» — как airBaltic планирует зарабатывать деньги и завоёвывать дополнительные доли рынка в ближайшие годы.

Представитель airBaltic указал, что бизнес-план будет храниться на высоком уровне конфиденциальности, однако компания понимает интерес общества, поэтому, по мнению совета, коммуникация airBaltic в отношении бизнес-плана должна быть максимально прозрачной — в той мере, в какой это не затрагивает коммерческую тайну.

«Мы постараемся найти компромисс между конфиденциальностью, вытекающей из коммерческой тайны, и интересом общества получить такое объяснение. Это будет сложная задача», — подчеркнул Мартинов.

Ранее мы сообщали, что большинство депутатов Сейма 16 апреля этого года поддержало предоставление airBaltic государственного краткосрочного займа в размере 30 миллионов евро. Срок возврата основной суммы займа и процентов — 31 августа текущего года. Заём выдан без обеспечения.

В пятницу, 29 мая, в Министерстве сообщения проинформировали, что airBaltic произвела первый платёж по возврату займа в размере 6,4 миллиона евро.

Также сообщалось, что концерн airBaltic в первом квартале этого года понёс убытки в размере 70,064 миллиона евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. При этом оборот концерна airBaltic вырос на 12,3% и составил 149,086 миллиона евро.

Представители airBaltic пояснили, что на размер убытков авиакомпании в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, расходы, связанные с финансированием, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление растущих затрат в нескольких категориях.

Оборот концерна airBaltic за прошлый год по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. В то же время убытки концерна airBaltic за прошлый год составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

Авиакомпания в 2025 году перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

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