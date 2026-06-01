Россия запретила экспорт авиакеросина до конца ноября

Запрет распространяется в том числе на авиатопливо, приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделано для топлива в технологических емкостях воздушных судов в пути следования, партий керосина, помещенных под таможенную процедуру до вступления постановления в силу, а также для поставок в рамках межправительственных соглашений.

Россия экспортирует авиатопливо преимущественно по железной дороге в страны Центральной Азии - главным образом в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Проблемы на топливном рынке

Только 28 мая министр энергетики России Сергей Цивилёв, находившийся вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане, заявлял, что поставки авиакеросина на экспорт продолжаются. "Как в дальнейшем - покажет ситуация", - добавил он.

Запрет на вывоз авиакеросина стал очередным ограничением на российском топливном рынке: экспорт бензина уже полностью закрыт для всех игроков, а продажа за рубеж дизеля, судового топлива и газойлей разрешена только производителям.

Мировой рынок авиатоплива и без того испытывает дефицит - после перекрытия Ормузского пролива в ходе войны на Ближнем Востоке авиакомпании в конце апреля не допродали около 2 млн билетов на май по сравнению с первоначальными планами.

Украина в последние месяцы усилила удары по нефтегазовым объектам в глубоком тылу России, стремясь подорвать важные источники доходов, финансирующих войну. Российские нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены сокращать или полностью останавливать производство - в результате производство дизельного топлива в мае упало примерно на десять процентов, как следует из анализа данных агентства Reuters. В апреле производство сократилось на столько же.