Автобус 666 снова поедет в Hel: “адский” маршрут возвращается на Балтику

На самом деле речь не об аде, а о популярном курортном городке на Балтийском море. Hel расположен на конце длинной песчаной косы и каждое лето привлекает туристов пляжами, морем и маленькими приморскими посёлками.

Но номер маршрута сделал эту поездку знаменитой далеко за пределами Польши. Английское Hel звучит почти как hell, а число 666 давно известно как “число зверя”. Туристы фотографировали автобусы, выкладывали снимки в соцсети и называли маршрут “автобусом в ад”.

Раньше такой маршрут обслуживал перевозчик PKS Gdynia. Но в 2023 году номер 666 заменили на 669 после жалоб со стороны религиозных групп.

Теперь “адский” номер возвращает FlixBus. Летний маршрут свяжет Краков с Hel через Варшаву, Владиславово, Халупы, Кузницу, Ястарню и Юрату.

В компании не скрывают, что номер выбран сознательно. Управляющий директор FlixBus в Восточной Европе Михал Леман заявил, что хорошо, когда маршрут сам объясняет, куда едет.

Поездка будет не короткой. Автобус должен отправляться из Кракова в 6 утра, прибывать в Варшаву около 10:30 и добираться до Hel перед 20:00. Весь путь займёт примерно 13 часов.

Так что формально пассажиры действительно смогут сесть утром в автобус 666 и к вечеру оказаться в Hel. Только вместо пламени и грешников там будут Балтийское море, пляжи, рыбацкие лодки и летние пробки.