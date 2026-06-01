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Автобус 666 снова поедет в Hel: “адский” маршрут возвращается на Балтику

Редакция PRESS 1 июня, 2026 14:10

Всюду жизнь 0 комментариев

В Польше возвращается знаменитый автобусный маршрут 666 до города Hel. Да, именно так: 666 to Hel.

На самом деле речь не об аде, а о популярном курортном городке на Балтийском море. Hel расположен на конце длинной песчаной косы и каждое лето привлекает туристов пляжами, морем и маленькими приморскими посёлками.

Но номер маршрута сделал эту поездку знаменитой далеко за пределами Польши. Английское Hel звучит почти как hell, а число 666 давно известно как “число зверя”. Туристы фотографировали автобусы, выкладывали снимки в соцсети и называли маршрут “автобусом в ад”.

Раньше такой маршрут обслуживал перевозчик PKS Gdynia. Но в 2023 году номер 666 заменили на 669 после жалоб со стороны религиозных групп.

Теперь “адский” номер возвращает FlixBus. Летний маршрут свяжет Краков с Hel через Варшаву, Владиславово, Халупы, Кузницу, Ястарню и Юрату.

В компании не скрывают, что номер выбран сознательно. Управляющий директор FlixBus в Восточной Европе Михал Леман заявил, что хорошо, когда маршрут сам объясняет, куда едет.

Поездка будет не короткой. Автобус должен отправляться из Кракова в 6 утра, прибывать в Варшаву около 10:30 и добираться до Hel перед 20:00. Весь путь займёт примерно 13 часов.

Так что формально пассажиры действительно смогут сесть утром в автобус 666 и к вечеру оказаться в Hel. Только вместо пламени и грешников там будут Балтийское море, пляжи, рыбацкие лодки и летние пробки.

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