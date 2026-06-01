Эти инциденты — прямое следствие: глава Парламентской ассамблеи НАТО обвинил Россию

"Агрессивная война России против Украины продолжается наряду с ее безответственным поведением и кампаниями по дестабилизации во всем альянсе. Наиболее ярко мы видели это во время недавних вторжений дронов в Литве, а несколько дней назад - и в Румынии", - сказал Перестреллу в понедельник на пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО в Сейме Литвы.

"Эти инциденты являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Независимо от того, вызвано ли это преднамеренным нарушением, безответственной военной деятельностью вблизи границ союзников или побочным эффектом действий России - ответственность лежит на России", - сказал он.

По словам Перестреллу, ответ должен быть ясным - сильная солидарность, твердая приверженность коллективной обороне и постоянное укрепление позиций сдерживания и обороны НАТО, особенно на восточном фланге.

На прошлой неделе российский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Румынии. Беспилотные летательные аппараты в последнее время также залетали на территории стран Балтии.

В преддверии саммита альянса в Анкаре Перестреллу выделил четыре приоритетных направления: увеличение инвестиций в оборону и укрепление военного потенциала, усиление роли Европы в НАТО и более справедливое распределение бремени, повышение устойчивости обществ и продолжение помощи Украины.

Саммит НАТО в Анкаре состоится 7-8 июля.

По словам Перестреллу, в меняющемся мире крайне важно сохранить НАТО такой сильной, какой она еще никогда не была. По его словам, значительный вклад в это вносит Парламентская ассамблея.

"Декларации не защищают территорию. Бюджеты не утверждаются сами по себе. Потенциал не появляется только потому, что лидеры о нем объявляют. Для этого требуется политическое мужество. Для этого требуются законодательные действия. Для этого нужна поддержка общества, и здесь вступаем мы", - сказал председатель ассамблеи.

"НАТО едина. НАТО адаптируется. НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников, а эта ассамблея будет способствовать тому, чтобы обязательства превращались в потенциал, солидарность - в силу, а решимость - в действия", - подчеркнул он.

В понедельник в Вильнюсе проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.