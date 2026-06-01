В Гарварде снова заговорили об инопланетянах: теперь комета могла “сеять жизнь”

Лоэб предположил, что этот космический гость мог разбрасывать по Солнечной системе органический материал. Проще говоря, что-то вроде “семян жизни”.

Учёный сравнил объект с одуванчиком, который разносит семена по ветру. Только вместо луга — космос, вместо ветра — межзвёздная траектория, а вместо семян — материалы, из которых теоретически может возникать жизнь.

Но на этом история не заканчивается. Лоэб также допустил вариант “направленной панспермии”: будто некий межзвёздный садовник мог специально отправить такой объект к пригодным для жизни планетам.

Звучит как начало фантастического фильма, и многие научные обозреватели именно так к этому и относятся. Большинство данных указывает на гораздо более скучное объяснение: 3I/ATLAS был обычным межзвёздным объектом из льда и камня.

Но Лоэб уже не впервые предлагает искать в таких гостях не только геологию, но и возможный след чужого разума. Раньше он рассуждал, не мог ли 3I/ATLAS быть технологическим объектом.

Теперь версия мягче: не враждебный корабль, а космический “садовник”, который мог разносить строительные материалы жизни.

Доказательств инопланетного огородничества пока нет. Но сама фраза уже сделала своё дело: теперь где-то между кометой, одуванчиком и пришельцами снова появился повод спорить о том, одиноки ли мы во Вселенной.