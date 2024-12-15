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Новые рейсы, новые станции и новое расписание поездов: что меняется

© LETA 15 декабря, 2024 09:38

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С нынешнего дня вносится ряд изменений в расписание поездов, в том числе вводится несколько новых рейсов из Риги в Даугавпилс, Цесис и Валгу, а также будет усовершенствован график интервала курсирования поездов, о чем агентство LETA информировали представители Автотранспортной дирекции (АТД).

Благодаря внедрению нового графика время в пути нескольких региональных поездов сократится на 5-10 минут во всех направлениях.

Что касается Даугавпилса, то в расписании появляются два рейса туда и обратно с пересадкой в Айзкраукле на электропоезд-экспресс. В наиболее востребованное время и по утрам прямые рейсы сохраняются. Итого в Даугавпилс и обратно обеспечивается 7 поездов в день. На рейсы с пересадкой вводится один билет по той же цене, что и на прямой рейс.

Будет также больше рейсов в Цесис и Валгу. Дневной рейс в Валгу и обратно становится экспрессом - время в пути сократится примерно на 25 минут.

С 6 января в Валге пустят согласованные с этим рейсом поезда в Тарту и Таллин и обратно, в результате будет обеспечено пассажирское сообщение по маршруту Вильнюс - Рига - Таллин.

Первоначально рейсы по маршруту будет совершать подвижной состав всех трех стран, на нем будет две пересадки - в Риге и Валге, время между двумя рейсами займет около 10-20 минут. Продолжается работа над тем, чтобы в ближайшее время пересадок стало меньше.

По пятницам и выходным будет курсировать дополнительный поезд Рига - Валга в 9:26, так что в дальнейшем по пятницам и выходным поезд из Валги будет ходить и после обеда, и вечером.

На направлении Рига - Цесис станет на два рейса больше: из Цесиса в Ригу поезд будет отправляться в 7:26 и в 17:26, из Риги в Цесис - в 15:26 и в 21:26.

Перевозки по маршруту Лугажи - Валга АО Pasažieru vilciens (PV) будет выполнять на коммерческой основе.

АТД сообщает также, что, несмотря на изменения расписания поездов, сохраняется введенный год назад получасовой интервал между поездами на маршруте Слока - Рига - Огре и часовой интервал на Лиелварде. С сегодняшнего дня в направлении Айзкраукле поезд будет курсировать в среднем раз в час. В Риге днем будет согласована пересадка между всеми линиями электропоездов.

С 15 декабря вводится дополнительный рейс утром в рабочие дни из Слоки и из Огре - в часы пик поезда в Ригу будут курсировать через каждые 10-20 минут. Вечером в рабочие дни вводится дополнительный экспресс Рига - Тукумс в 17:45.

АТД информирует, что по-прежнему сохраняются ограничения в связи со строительными работами на Елгавской линии, из-за чего пока движение поездов сделать более частым затруднительно.

Сегодня, 15 декабря, открываются три новых железнодорожных станции - Даудери на линии Рига - Саулкрасты, Шмерлис на линии Рига - Сигулда и Медемциемс на линии Рига - Елгава. Станция Баложи на Елгавской линии закрывается.

С сегодняшнего дня в Айзкраукльском и Огрском краях начинается согласование рейсов нескольких региональных автобусных маршрутов с изменениями зимнего графика движения поездов, чтобы для пассажиров стала удобнее пересадка на станциях Айзкраукле, Огре, Яуногре, Лиелварде, Скривери и Кокнесе.

Кратковременные изменения региональных маршрутов будут действовать с сегодняшнего и завтрашнего дня до конца года, а постоянные - с 1 января 2025 года.

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