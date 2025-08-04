Новое ограничение на въезде в Ригу: строительные работы — на 69 участках дорог

На этих этапах следует ожидать ограничений и более длительного времени в пути.

Сегодня двустороннее движение по Баускому шоссе (А7) при въезде в Ригу будет переведено на одностороннее, поэтому водителям следует закладывать больше времени в дорогу при въезде в Ригу со стороны Кекавы.

Наибольшее количество строительных площадок приходится на дороги регионального значения — 27. Работы ведутся в десять этапов на магистральных дорогах, 20 — на дорогах местного значения, а также на 11 мостах и путепроводах.

Во время поездки вы можете ознакомиться с картой на сайте «Latvijas Valsts ceļu», где можно найти информацию обо всех действующих ограничениях на государственных дорогах, а также запланировать дополнительное время на дорогу до места назначения, если вам необходимо пересечь строительную площадку.