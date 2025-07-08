Новинка! Планируется ввести единую платформу для поступления на все уровни образования

Проект будет реализован при поддержке фондов Евросоюза. В Риге уже действует электронная система регистрации в средние школы, а с лета 2026 года планируется внедрить подачу единого заявления с указанием приоритетных школ. Это упростит процесс зачисления, автоматически сортируя заявки по успеваемости.

В 2025 году в Риге около 6000 детей окончили основные школы, но средние школы и гимназии могут принять лишь 70% из них.

Несмотря на это, Мелбарде также выразила уверенность, что сейчас нет причин беспокоиться о том, что молодым людям, желающим продолжить учебу в Риге, негде будет это сделать.

«Есть как хорошие средние школы и гимназии, так и хорошие профессиональные училища, в которых также проводятся конкурсы», — сказала политик.

В Латвии 55% выпускников 9-х классов выбирают средние школы или гимназии, а 45% — профессиональное образование. Министерство стремится уравнять эти пропорции. Мелбарде также предложила обсудить введение единых вступительных требований для государственных гимназий по всей стране.