Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник»

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле", - заявил Reuters глава развеслужбы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес.

Ранее независимых подтверждений слов российского президента или комментариев западных военных о тестовых запусках "Буревестника" не поступало.

Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление Путина об учениях стратегических наступательных сил, в ходе которых были якобы "выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил" и испытаны "перспективные образцы вооружений" - крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Путин назвал "Буревестник" уникальной разработкой и заявил о планах "определить возможные способы" ее применения.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что испытание "Буревестника" прошло 21 октября, ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. "Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", - утверждает Герасимов.

Президент США Дональд Трамп назвал данное заявление "неуместным". Вместо этого Путин "должен положить конец войне" против Украины, заявил он. "Война, которая должна была занять неделю, уже идет четвертый год. Именно этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты", - добавил Трамп и напомнил о перемещениях американских атомных подводных лодок.

Ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall, разрабатывается уже более 10 лет. Военные РФ утверждают, что она питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель, что теоретически позволяет ей оставаться в воздухе в течение нескольких дней. Согласно отчету Вашингтонской инициативы по ядерной угрозе за 2019 год, Skyfall "будет нести ядерную боеголовку, облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и следовать рельефу местности, а затем сбрасывать боеголовку в труднопредсказуемое место".