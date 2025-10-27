Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Норвегия подтвердила запуск российской ракеты «Буревестник»

© Deutsche Welle 27 октября, 2025 16:41

Мир 0 комментариев

Норвегия подтвердила испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой, о которых ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Российская ракета "Буревестник" была запущена на прошлой неделе с архипелага Новая Земля в Баренцевом море, передает в понедельник, 27 октября, агентство Reuters со ссылкой на данные Военной разведывательной службы Норвегии.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле", - заявил Reuters глава развеслужбы вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес.

Ранее независимых подтверждений слов российского президента или комментариев западных военных о тестовых запусках "Буревестника" не поступало.

Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление Путина об учениях стратегических наступательных сил, в ходе которых были якобы "выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил" и испытаны "перспективные образцы вооружений" - крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Путин назвал "Буревестник" уникальной разработкой и заявил о планах "определить возможные способы" ее применения.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что испытание "Буревестника" прошло 21 октября, ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. "Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", - утверждает Герасимов.

Президент США Дональд Трамп назвал данное заявление "неуместным". Вместо этого Путин "должен положить конец войне" против Украины, заявил он. "Война, которая должна была занять неделю, уже идет четвертый год. Именно этим он должен заниматься, а не испытывать ракеты", - добавил Трамп и напомнил о перемещениях американских атомных подводных лодок.

Ракета "Буревестник", которую в НАТО называют Skyfall, разрабатывается уже более 10 лет. Военные РФ утверждают, что она питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель, что теоретически позволяет ей оставаться в воздухе в течение нескольких дней. Согласно отчету Вашингтонской инициативы по ядерной угрозе за 2019 год, Skyfall "будет нести ядерную боеголовку, облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и следовать рельефу местности, а затем сбрасывать боеголовку в труднопредсказуемое место".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 27.10.2025
Турфирмам запретили возить туристов в Россию
Bitnews.lv 49 минут назад
Двум латвийским врачам запретили работать в Финляндии
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвийские почтовые сервисы частично возобновили отправку посылок в США
Bitnews.lv 2 часа назад
Балтия: на конкурсе сомелье Vana Tallinn победила Литва
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: песня дождя
Sfera.lv 6 часов назад
Соколовский: «Бабельмандебские конвенции» демографию не поднимут
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: шпионы, кто они?
Sfera.lv 8 часов назад
Швеция: животные умеют планировать месть
Sfera.lv 10 часов назад

«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Читать
Загрузка

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Читать

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Читать

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Для настроения 19:28

Для настроения 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Важно 18:55

Важно 0 комментариев

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Читать

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Читать