Ночью в Латвии подморозило до минус 18, днем резко потеплеет

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), самая низкая температура воздуха к 5 часам утра составила -17 градусов в Стенде и Руиене, -18 градусов в Айнажи. Между тем, в Даугавпилсе самая низкая температура в пять утра составила три градуса.

Облачность переменная, местами возможны туман, изморозь и временный снег. Ветер слабый. Качество воздуха в основном хорошее.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях 1-14 сантиметров, в Калнциемсе 18 сантиметров.

В Риге вскоре после пяти утра было мало облаков, безветренно, температура воздуха составляла -8 градусов в центре города и -14 градусов в аэропорту, а толщина снега составляла около десяти сантиметров.

Максимальная температура воздуха в понедельник в наблюдательной сети LVĢMC составила от +1,2 градуса в Колке до -6,2 градуса в Алуксне.

Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Видземе местами возможны сильные снегопады. Ветер будет дуть с запада, на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха от 0..+2 градусов в Курземе до -3..-5 градусов на востоке страны.

В Риге переменная облачность, возможен кратковременный снег, ветер западный слабый или умеренный, температура воздуха до нуля градусов.

Над большей частью Европы усиливается антициклон, а на севере России находится циклон. Атмосферное давление в Латвии составляет 1018–1023 гектопаскалей на уровне моря.

