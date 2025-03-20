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Ночью снова ожидаются заморозки: прогноз погоды на конец рабочей недели

Редакция PRESS 20 марта, 2025 15:33

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии понизится до +1...-4 градусов, прогнозируют синоптики. И ночью, и днем на большей части страны будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами, особенно в Курземе, сгустится туман.

Будет дуть слабый ветер, днем - северный, северо-восточный от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха в последний день рабочей недели составит от +4...+6 градусов местами на побережье до +9...+11 градусов на юге страны.

В Риге в пятницу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до нуля, в пригороде - до -1...-3 градусов. Днем прогнозируется северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, столбики термометров приблизятся к отметке +10 градусов, а в Юрмале ожидается лишь +5 градусов.

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Польша купила Украине 24 560 систем Starlink на 77 млн евро

Мир 18:53

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Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink и оплату их работы. Публикация этих данных - часть реакции Варшавы на спор с Илоном Маском.

Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink и оплату их работы. Публикация этих данных - часть реакции Варшавы на спор с Илоном Маском.

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Отменить или не отменить? Страсти по автоналогу в Эстонии продолжаются

Мир 18:37

Мир 0 комментариев

В четверг депутаты от формирующих новую коалицию Партии реформ и Eesti 200, входящие в финансовую комиссию Рийгикогу, хотели повторно обсудить предложение канцлера права о признании налога на автомобили неконституционным, но это им не удалось.

В четверг депутаты от формирующих новую коалицию Партии реформ и Eesti 200, входящие в финансовую комиссию Рийгикогу, хотели повторно обсудить предложение канцлера права о признании налога на автомобили неконституционным, но это им не удалось.

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Черный котик из «Потока» заработал 36 миллионов долларов: сколько внесли в кассу жители Латвии?

Важно 18:25

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Фильм Гинта Зилбалодиса "Straume", который завоевал как "Оскар", так и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм" этого года, получил признание зрителей по всему миру, заработав уже более 36 миллионов долларов США.

Фильм Гинта Зилбалодиса "Straume", который завоевал как "Оскар", так и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм" этого года, получил признание зрителей по всему миру, заработав уже более 36 миллионов долларов США.

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По-новому: сколько теперь можно болеть и сколько платят по листу нетрудоспособности?

Азбука здоровья 18:17

Азбука здоровья 0 комментариев

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

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Европейский план безопасности стоимостью в 800 миллиардов: что от этого получит Латвия?

Мир 18:08

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Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

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Токсичный шлак ввозится в страны Балтии и уже используется на латвийских дорогах: Latvijas Radio

Важно 18:07

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В страны Балтии ввозятся токсичные сталелитейные шлаки из Нидерландов, и они уже использованы при строительстве дорог на военной базе в Марупском крае, сообщает в четверг Latvijas Radio в передаче "Atvērtie faili". Передача сообщает, что в ходе анализов в шлаках выявлено превышение концентрации тяжёлых металлов, но государство не контролирует ни их ввоз в Латвию, ни их использование.

В страны Балтии ввозятся токсичные сталелитейные шлаки из Нидерландов, и они уже использованы при строительстве дорог на военной базе в Марупском крае, сообщает в четверг Latvijas Radio в передаче "Atvērtie faili". Передача сообщает, что в ходе анализов в шлаках выявлено превышение концентрации тяжёлых металлов, но государство не контролирует ни их ввоз в Латвию, ни их использование.

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«Надеюсь, детям тоже запретят гулять на собачьих площадках»: народ обсуждает новые правила для собак

Важно 18:02

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Рижское самоуправление разработало новые правила содержания домашних животных, согласно которым собаки не будут допускаться на детские игровые площадки, спортивные площадки учебных заведений, официальные городские пляжи и т.д., а также определило конкретные места, где собаки могут находиться без поводка. Целью таких правил является содействие созданию здоровой и чистой окружающей среды на территории муниципалитета. Но что на этот счет думает народ?

Рижское самоуправление разработало новые правила содержания домашних животных, согласно которым собаки не будут допускаться на детские игровые площадки, спортивные площадки учебных заведений, официальные городские пляжи и т.д., а также определило конкретные места, где собаки могут находиться без поводка. Целью таких правил является содействие созданию здоровой и чистой окружающей среды на территории муниципалитета. Но что на этот счет думает народ?

Читать