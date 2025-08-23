Ночью и днём в западных и центральных районах Латвии возможны сильные ливни и грозы; а что в Риге?

Ночью небо будет проясняться лишь изредка, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами в западных и центральных районах - сильные ливни и грозы. В отдельных районах образуется туман и дымка. Ветер на всей территории подует с запада и северо-запада, он будет от слабого до умеренного, а на морском побережье - умеренно сильным, порывы достигнут 15-19 м/с. Минимальная температура воздуха - от +6 до +9 градусов, во многих местах на побережье - от +10 до +13 градусов.

В Риге ночью небо тоже будет проясняться редко, время от времени будет идти дождь. Будет дуть северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха достигнет +10-11 градусов.

Днём в воскресенье ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Во многих местах время от времени возможен дождь, местами в западных и центральных районах также сильные ливни и грозы.

Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - северо-западный и западный, порывами до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха - от +13 до +17 градусов.