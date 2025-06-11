Nimbus в Латвии мы пока не нашли: Перевощиков о новом штамме коронавируса

Специалист рассказал о том, что в Латвии постоянно продолжается надзор за коронавирусом. Вспышка этого заболевания происходит, как правило, два раза в год. Особенно массово — летом, когда люди много путешествуют. При этом вирус претерпел множество мутаций, Nimbus — одна из них.

«Nimbus появился в конце января, и уже к 28 мая его обнаружили в 22 странах мира. Он достаточно заразный, но при этом тяжелая клиническая ситуация наблюдается редко. Высокий риск сохраняется только для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — говорит специалист.

Латвийские эпидемиологи постоянно мониторят состояние сточных вод — по ним можно отследить наличие вирусов. Пока ни в одной из проб новый штамм коронавируса не обнаружен. «Nimbus мы пока не нашли, но это не значит, что он к нам не придет. Думаю, что он не вызовет высокого роста заболеваний. Картина будет примерно такой же, как прошлым летом», — говорит Перевощиков.

Симптомы нового штамма такие же, как при любом другом коронавирусе: температура, боль в горле, ломота в суставах.

«Чувствуете симптомы? Сидите дома. Если контакт неизбежен — надевайте маску. И соблюдайте стандартные правила безопасности — прежде всего, чаще мойте руки», — советует специалист.

В последние месяцы в Латвии коронавирус составляет около 4 процентов от всех респираторных заболеваний. Около 10 человек каждую неделю попадают в больницу с тяжелым течением болезни. Один человек в неделю умирает.

«Мы проанализировали течение коронавируса у возрастной группы 65+ и выяснили, что смертность от ковида в ней в два раза ниже, если челочек сделал прививку. Так что эффективность вакцины остается достаточно хорошей, и людям из групп риска я бы рекомендовал вакцинироваться».