«Никогда не прекращайте паниковать»: президент Латвии объяснил, что он этим хотел сказать

Выступая в передаче «Dr. Apinis» на канале TV24, Эдгар Ринкевич подробнее прокомментировал свою публикацию:

«Конечно, больше всего нас сейчас беспокоит будущее Украины и НАТО. И здесь стоит отметить, что обеспокоенность вполне оправдана – переговоры между Россией и США начались очень стремительно. Соединенные Штаты четко обозначили условия дальнейшего сотрудничества с Европой в рамках НАТО – значительно больший оборонный бюджет. И мне, честно говоря, иногда печально слышать представителей гораздо более крупных и богатых европейских стран, которые говорят: „Мы не можем себе этого позволить, у нас большие социальные расходы и многое другое“. Мы, как страна, находящаяся в непосредственной близости от России, уже сейчас выделяем значительные средства на оборону, жертвуя другими сферами», – отметил президент.

«Мы сейчас получаем огромное количество противоречивой информации (..). Я понимаю, что многих людей смутил, а, возможно, и встревожил мой ироничный призыв „никогда не прекращайте паниковать“, но на самом деле нам необходимо сохранять хладнокровие.

Мы должны подходить к происходящему более отстраненно, ведь пока никто не может сказать, чем закончатся переговоры и какие требования будут предъявлены. Украина в них не участвует (..). Это только начало. И впереди будет еще немало дней, когда у людей появится ощущение, что мир катится в пропасть», – заявил президент Латвии.