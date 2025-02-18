«Президент сказал то же, что и Улманис в июне 1940-го. Только на английском»: соцсети в лёгкой панике

«Никогда не прекращайте паниковать», - написал Эдгарс Ринкевичс. В переводе с английского это означает «никогда не прекращайте паниковать».

Этот пост вызвал бурю мнений:

Алвис Херманис: «Президент от „Единства“ только что сказал то же самое, что и Улманис 17 июня 1940 года. Только на английском языке».

Улдис: «Сейчас не время для такого твита. Вся страна сейчас прижимает уши и ждет, что будет дальше. Да, паниковать не стоит - но то, что вы написали, выглядит, по меньшей мере, иронично, если не сказать больше».

Айга: «Ваш аккаунт был взломан?»

Инита: «Это обычная фраза: Не паникуй! Я научилась у своей дочери и пользуюсь ею!"

Лива: «Сейчас не время для шуток и фотографий кошек».

Арту: «Вот это меня успокоило».

Аня: «Это так высокомерно по отношению к людям, которые получают намеки и никакой информации»

Таливалдис: «Такая запись от президента неприемлема. Это и так внутреннее напряжение по поводу будущего, а увидев нечто подобное от президента, паника только усиливается».

Гиртс: «Каждый остается на своем месте...»

Ивета: «Простите, но это абсолютно безвкусная запись в то время, когда все и так находятся в более напряженном состоянии, чем нужно».

UG: «А можно поподробнее? Подобные записи не способствуют умиротворению населения, наоборот, они вызывают чувство паники».

Сергей: «Это для Эвики?»

Сегодня советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис попытался объяснить, что президент имел в виду. "Пост президента был "размышлениями о международной ситуации после высказываний исследователей внешней политики и различных слухов по поводу Мюнхенской конференции, - цитирует Дрегериса портал Delfi. - Президент призывает анализировать и критически оценивать распространяемую информацию".



