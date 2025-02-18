Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Февраля Завтра: Kintija, Kora
Доступность

«Президент сказал то же, что и Улманис в июне 1940-го. Только на английском»: соцсети в лёгкой панике

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 февраля, 2025 10:47

Важно 0 комментариев

Вчера вечером президент Латвии Эдгар Ринкевич поделился в социальных сетях лаконичным постом, который вызвал бурю у общественности, пишет "Неаткарига".

«Никогда не прекращайте паниковать», - написал Эдгарс Ринкевичс. В переводе с английского это означает «никогда не прекращайте паниковать».

Этот пост вызвал бурю мнений:

Алвис Херманис: «Президент от „Единства“ только что сказал то же самое, что и Улманис 17 июня 1940 года. Только на английском языке».

Улдис: «Сейчас не время для такого твита. Вся страна сейчас прижимает уши и ждет, что будет дальше. Да, паниковать не стоит - но то, что вы написали, выглядит, по меньшей мере, иронично, если не сказать больше».

Айга: «Ваш аккаунт был взломан?»

Инита: «Это обычная фраза: Не паникуй! Я научилась у своей дочери и пользуюсь ею!"

Лива: «Сейчас не время для шуток и фотографий кошек».

Арту: «Вот это меня успокоило».

Аня: «Это так высокомерно по отношению к людям, которые получают намеки и никакой информации»

Таливалдис: «Такая запись от президента неприемлема. Это и так внутреннее напряжение по поводу будущего, а увидев нечто подобное от президента, паника только усиливается».

Гиртс: «Каждый остается на своем месте...»

Ивета: «Простите, но это абсолютно безвкусная запись в то время, когда все и так находятся в более напряженном состоянии, чем нужно».

UG: «А можно поподробнее? Подобные записи не способствуют умиротворению населения, наоборот, они вызывают чувство паники».

Сергей: «Это для Эвики?»

Сегодня советник Ринкевича Мартиньш Дрегерис попытался объяснить, что президент имел в виду. "Пост президента был "размышлениями о международной ситуации после высказываний исследователей внешней политики и различных слухов по поводу Мюнхенской конференции, - цитирует Дрегериса портал Delfi. - Президент призывает анализировать и критически оценивать распространяемую информацию".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хотят в Евросоюз: Сербия откроет посольство в Латвии

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Сербия откроет посольство в Латвии, сообщила во вторник журналистам председатель Сейма Дайга Миериня после встречи с председателем парламента Сербии Аной Брнабич.

Сербия откроет посольство в Латвии, сообщила во вторник журналистам председатель Сейма Дайга Миериня после встречи с председателем парламента Сербии Аной Брнабич.

Читать
Загрузка

Люди действительно очень расстроены: Петравича о том, как можно было бы обойти «плату за рецепт»

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

В программе TV24 «Ziņu TOP» секретарь Комиссии Сейма по социально-трудовым и европейским вопросам Рамона Петравича, (LPV), бывший министр благосостояния (2019-2021), заявила, что люди действительно очень расстроены тем, что в аптеках им приходится доплачивать за услугу обслуживания рецепта 75 центов.

В программе TV24 «Ziņu TOP» секретарь Комиссии Сейма по социально-трудовым и европейским вопросам Рамона Петравича, (LPV), бывший министр благосостояния (2019-2021), заявила, что люди действительно очень расстроены тем, что в аптеках им приходится доплачивать за услугу обслуживания рецепта 75 центов.

Читать

В латвийских школах сократилось количество учителей с российским или белорусским гражданством

Новости Латвии 13:45

Новости Латвии 0 комментариев

В начале месяца в латвийских школах работали 183 учителя с российским или белорусским гражданством, и их число сокращается, сообщила парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Силвия Аматниеце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

В начале месяца в латвийских школах работали 183 учителя с российским или белорусским гражданством, и их число сокращается, сообщила парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Силвия Аматниеце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Читать

Комиссия Сейма поддержала отказ от OCTA для неиспользуемых автомобилей

Новости Латвии 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала изменения в законе, которые позволят отказаться от обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA) для автомобилей и техники, не участвующих в дорожном движении. Поправки противоречат директиве Европейского Союза (ЕС), но депутаты предлагают от нее отказаться.

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала изменения в законе, которые позволят отказаться от обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA) для автомобилей и техники, не участвующих в дорожном движении. Поправки противоречат директиве Европейского Союза (ЕС), но депутаты предлагают от нее отказаться.

Читать

Я призываю вас не паниковать: Калниете решила успокоить латвийцев

Важно 13:21

Важно 0 комментариев

«Я призываю вас не паниковать, мы должны различать то, что появляется в новостях СМИ, и то, что произойдет на самом деле, потому что будущее Европы не решается на этой неделе, это лишь первое прощупывание того, в каком направлении могут пойти переговоры с Россией», — заявила Сандра Калниете, депутат Европейского парламента («Jaunā Vienotība»), комментируя геополитическую напряженность в интервью телеканалу TV3.

«Я призываю вас не паниковать, мы должны различать то, что появляется в новостях СМИ, и то, что произойдет на самом деле, потому что будущее Европы не решается на этой неделе, это лишь первое прощупывание того, в каком направлении могут пойти переговоры с Россией», — заявила Сандра Калниете, депутат Европейского парламента («Jaunā Vienotība»), комментируя геополитическую напряженность в интервью телеканалу TV3.

Читать

Пассажирский самолет перевернулся при посадке в Торонто (ВИДЕО)

Мир 13:10

Мир 0 комментариев

Лайнер Bombardier CRJ 900 перевернулся в аэропорту Торонто, где бушевала непогода. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Лайнер Bombardier CRJ 900 перевернулся в аэропорту Торонто, где бушевала непогода. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Читать

Что не стоит оставлять в мороз в машине: латвиец в шоке (ФОТО)

Важно 13:07

Важно 0 комментариев

Латвийский водитель открыл машину и замер. Что там случилось внутри - похоже на настоящий взрыв. Об этом он рассказал в сети Х.

Латвийский водитель открыл машину и замер. Что там случилось внутри - похоже на настоящий взрыв. Об этом он рассказал в сети Х.

Читать