Нидерланды хотят лишить Словакию права голоса в ЕС

© Deutsche Welle 31 октября, 2025 12:18

Мир

Нидерланды предлагают лишить Словакию права голоса в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС, пишет издание VSquare. По мнению депутатов, конституционные изменения, принятые в стране, противоречат европейскому праву.

Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициировать в отношении Словакии дисциплинарную процедуру по статье 7 Договора о Европейском Союзе в связи с противоречивыми конституционными изменениями в этой стране, сообщило в четверг, 30 октября, издание VSquare со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. В соответствии с этой статьей, Европейский совет может квалифицированным большинством приостановить определенные права государства-члена, в частности лишить представителя этой страны права голоса в европейских институтах (в Совете ЕС и Европейском совете), если будет зафиксирована угроза серьезного нарушения им основных принципов Евросоюза.

Решение о возможном начале такой процедуры стало следствием резолюции парламента Нидерландов, принятой 16 октября. В ней депутаты призвали правительство королевства отреагировать на действия Словакии, которые, по их мнению, ограничивают права ЛГБТ+ и противоречат европейскому законодательству. Как пишет VSquare, нидерландское правительство сейчас неофициально выясняет, готовы ли другие страны ЕС поддержать эту инициативу. При этом Нидерланды хотят, чтобы первый шаг сделала Европейская комиссия, инициировав в Суде ЕС дело о нарушении.

Изменение конституции Словакии

В конце сентября парламент Словакии одобрил поправки к Конституции, закрепляющие признание только двух полов - мужского и женского. Они также предусматривают запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке, и полностью запрещают суррогатное материнство. Цель поправок, внесенных правительством премьер-министра Роберта Фицо, - "укрепление традиционных ценностей и сохранение культурного наследия Словакии".

Поправки раскритиковала Венецианская комиссия при Совете Европы. По словам группы словацких юристов, в том числе бывшего члена Европейского суда и Конституционного суда Словакии Даниэля Шваби, изменения создают правовую неопределенность и противоречат международным обязательствам страны. Словацкая коллегия адвокатов подчеркнула, что страна должна соблюдать лояльность к правовым нормам ЕС и уважать международные договоры, особенно в сфере защиты прав человека и основных свобод.

Обновлено: 16:05 31.10.2025
«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

