Ничего не скроешь: СГД купила «шпионское» оборудование для наблюдения за злостными нарушителями

Как поясняют в VID, система будет применяться исключительно в случаях, когда имеются обоснованные подозрения, что налогоплательщик уклоняется от уплаты налогов. «Если в ходе анализа будет выявлено, что кто-то уклоняется от уплаты налогов, то с помощью этих устройств можно будет получить электронные данные конкретного налогоплательщика», — отмечает представитель VID Каспарс Сукурс.

Он подчеркивает, что система не будет использоваться для массовых проверок граждан и не предусматривает удалённого доступа — данные будут извлекаться при личном визите к человеку. Также следует отметить, что доступ к данным телефонов налоговых нарушителей у VID был и ранее, но тогда этим занимались киберспециалисты.

В социальных сетях прозвучали версии, что программа может использоваться в политических целях или даже для слежки за обществом. Однако VID утверждает, что используемая версия отличается от тех, о которых ранее сообщалось в Сербии, Гонконге и США, где данный инструмент применялся для слежки за журналистами и активистами. Учреждение подчёркивает, что все действия осуществляются строго в соответствии с законом.

Эксперты в области кибербезопасности напоминают, что подобные инструменты — это всего лишь средства, как молоток, который можно использовать как в строительстве, так и во зло. Они подчеркивают, что особенно важны механизмы контроля и прозрачности, чтобы каждый случай можно было отследить и предотвратить незаконный доступ к личным данным.