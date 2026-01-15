Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

Не так давно в Латвии появилась информация о смерти известной писательницы Норы Икстены — событие, о котором закономерно сообщили многие местные СМИ. Этим тут же воспользовались авторы мошеннических схем: в Facebook начало распространяться абсурдное и полностью ложное сообщение о якобы существующем завещании писательницы с «сенсационными подробностями» о наследстве и источниках ее благосостояния.

Важно отметить, что мошенники оформили публикацию под бренд новостного портала Jauns.lv, скопировав его название и визуальный стиль — логотип, цвета и общее оформление. При этом пост по странному совпадению распространялся со страницы под названием «Hyundai Motor Algerie», которая, по всей видимости, не имеет никакого отношения ни к автопроизводителю, ни к Алжиру.

При этом Нора Икстена — далеко не единственный человек, чье имя используют в подобных схемах. Ранее мы сообщали, что экс-президент Латвии также пожаловалась, что имя ее покойного мужа Имантса Фрейбергса используется в сомнительных целях. Поэтому читателям стоит сохранять бдительность и критически относиться к информации, встречающейся в соцсетях.

Большинство пользователей без труда распознают такие публикации как грубую попытку обмана: мошенники наспех собирают текст, фотографии и другие материалы из открытых источников, чтобы завлечь человека в схему по выманиванию денег. Однако менее внимательные читатели могут поверить увиденному, поскольку внешний вид «новостного сайта» — рубрики, структура, оформление — скопирован достаточно тщательно. При этом реальные люди, упомянутые в таких материалах, действительно могли участвовать в телепередачах или интервью, но по совершенно другим, реальным темам.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, полезно соблюдать несколько простых правил: