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«Незаменимый»: скандально уволенный функционер вернулся в Минздрав

© Lsm.lv 26 июня, 2025 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Свен Хенкузенс, ранее возглавлявший Госагентство лекарств и бывший замдиректора Инспекции здравоохранения, признан лучшим кандидатом на пост замгоссекретаря Минздрава по политике здравоохранения. Об этом сообщает Латвийское радио. Примечательно, что во время пандемии Covid-19 Хенкузенс получил дисциплинарное взыскание из-за ошибок при госзакупке вакцин: Латвия тогда не зарезервировала достаточно доз препарата от Pfizer. Сам Хенкузенс свою ответственность за случившееся отрицал.

С 1 июля Свен Хенкузенс снова вернется на руководящую должность в Минздраве. В открытом конкурсе он обошел 32 других соискателя. Конкурсная комиссия высоко оценила его опыт в реализации стратегических решений, анализе отраслевой деятельности и разработке стратегий, особо отметив международный опыт. "Проделанная работа на уровне Евросоюза и международных организаций дала ценный опыт в управлении изменениями и межведомственном сотрудничестве, что станет существенным вкладом в развитие политики здравоохранения в Латвии", — прокомментировал Оскар Шнейдерс, завотделом коммуникаций министерства.

Сам Хенкузенс заявил, что хотел вернуться, чтобы применить свой опыт в Латвии. Он видит три ключевые задачи: "Первое: готовность системы здравоохранения к кризисам, второе — работа в условиях ограниченного финансирования, что определённо повлияет и на доступность здравоохранения. Третье — демографические изменения, когда спрос на услуги будет расти, а человеческие ресурсы в здравоохранении очень ограничены".

Напомним, что несколько лет назад пандемия ковида прервала карьеру Свена Хенкузенса в Латвии. Решением правительства его понизили в должности на три года, переведя на пост замдиректора Инспекции здравоохранения.  В правительстве пришли к выводу, что его решения привели к недостаточной закупке вакцин Pfizer в тот период, когда они были критически важны для возвращения общества к нормальной жизни. При этом Хенкузенс отвергал обвинения, утверждая, что закупка вакцин не входила в его должностные обязанности, с чем теперь согласен и Минздрав.

"Важно подчеркнуть, что конкурсная комиссия оценила все правовые аспекты, и в данном конкретном случае для Свена Хенкузенса нет никаких действительных ограничений на занятие должностей в органах госуправления", — отметил Шнейдерс.

Изначально дисциплинарное дело против чиновников здравоохранения было возбуждено из-за решения закупить меньше вакцин BioNTech/Pfizer, чем было возможно, что в начале 2021 года привело к значительному дефициту препаратов для вакцинации населения в Латвии по сравнению с другими европейскими странами.

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