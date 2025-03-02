Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

Неудачная шутка или явный расизм? Видео рижских ресторанов вызвали неоднозначную реакцию

tv3.lv 2 марта, 2025 11:30

Важно 0 комментариев

TikTok

Певец и ведущий Роберто Мелони и блогер из Индии Гокул Манью Сантош увидели в аккаунтах в соцсетях ресторанов Ezītis miglā и Mr.Bļinčiks видеоролики, в которых людей иной этнической принадлежности путают с курьерами по доставке еды. Гокул и Роберто размышляют на тему, не способствуют ли такие видео распространению расизма в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.

"В видеоролике Ezītis miglā показан хорошо одетый индиец, он заходит в ресторан как клиент, но работники дают ему бумажные пакеты, приняв за курьера. В ресторане Mr.Bļinčiks происходит то же самое, но видео дополняется тем, что персонаж объясняет, что он клиент, и он в конце концов получает заказ", - пересказывает содержание роликов Роберто.

Музыкант размышляет: неужели ради просмотров предприятия готовы делать антирекламу - как-никак не менее 80% комментариев были плохими. Он считает, что это расизм и шутка не удалась.

"Я сам иногда говорю, что я иммигрант, но у меня легальные документы, я плачу налоги. Ко всему нужен правильный подход. Не умеешь работать с юмором - обратись в агентства, которые умеют. Сколько раз приходилось слышать, что представителей другой расы избивают, что их оскорбляют в центре Риги. Какой пример показывают обществу такими видео, таким непрофессиональным отношением, неправильным выбором шуток? Общество пичкают неверной информацией", - возмущается Роберто.

Прочитав комментарии под видео, он обрадовался, что большинство людей возмущены таким поступком, но есть и те, кто пишет "хорошо, прикольно, ржачно". У музыканта возник вопрос - что тут смешного?

"Я чувствую, что из-за маленьких зарплат и дороговизны в магазинах люди стали злее, часто недовольны жизнью - тогда они нередко становятся "львами клавиатуры", пишут комментарии, где высказывают свое недовольство, часто именно в адрес иностранцев, которые здесь учатся и работают курьерами, чтобы выжить и заплатить за учебу", - анализирует он.

Музыкант считает, что мы нередко не задумываемся о том, что эти молодые люди ездят на велосипедах в любую погоду, будь то 10-градусный мороз, жаркое солнце или снег, чтобы заработать.

"Есть люди, говорящие, что эти курьеры ездят как сумасшедшие - да, иногда так и есть, но они должны добраться в пункт назначения, чтобы получить деньги. Другие говорят - они должны говорить по-латышски, частично я с этим согласен, но днем у них учеба, вечерами, а иногда и ночами они развозят еду, когда им учить язык? Я понимаю, что labdien и labvakar можно выучить, но, может быть, нам нужно быть ласковее и терпимее к тем, кто приезжает в Латвию учиться и большие деньги платит за эту учебу", - говорит он.

Индиец Гокул Манью Сантош (на фото) живет в Латвии более семи лет. В беседе с порталом tv3.lv он сказал, что можно было снять ролик иначе, сделать все лучше:

"Можно было ту же самую концепцию преподнести иначе, лучше, а не выделять расу, национальность, обращая это в шутку. Например, можно было оставить недоразумение с курьером, потом обслужить клиента, принести ему еду, а потом бы зашел курьер-латыш за заказом. Смешно бывает тогда, когда посмеяться могут все, а не только одна сторона. А в их случае показано, что вторая сторона может только доставлять еду и ничего более - это даже не клиенты".

Гокул думает, что молодое поколение может из-за таких реклам усвоить неверную идею о людях из других стран, живущих в Латвии, причем стереотипы очень сложно менять.

"Ни одно из предприятий не разместило видео с извинениями или пост в соцсетях. Не считаю, что эти места надо бойкотировать - людям свойственно ошибаться, считаю, что они сделали плохой выбор и не понимали, что делают. Хотелось бы, чтобы люди, которые удалили видео, не только сделали это, но и осознали, в чем их ошибка", - так видит ситуацию Гокул.

"Печально, что есть те, кто считает: люди из других стран, другой этнической принадлежности, не могут найти работы лучше, чем всего лишь курьер по доставке еды или работник кебабницы. Ничего плохого в той и другой работе нет, но сам факт, что есть люди, думающие, будто это все, на что мы способны, - это неправильно. Так формируются стереотипы. В Латвии есть индийцы, специально приглашенные работать на предприятиях в области софта, они получают 3000-4000 евро в месяц. Стереотипы - это болезненно", - считает Гокул.

Портал Tv3.lv связался с администрацией Ezītis miglā. На предприятии пообещали в течение следующей недели изложить свою точку зрения на случившееся.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать