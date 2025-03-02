Неудачная шутка или явный расизм? Видео рижских ресторанов вызвали неоднозначную реакцию

"В видеоролике Ezītis miglā показан хорошо одетый индиец, он заходит в ресторан как клиент, но работники дают ему бумажные пакеты, приняв за курьера. В ресторане Mr.Bļinčiks происходит то же самое, но видео дополняется тем, что персонаж объясняет, что он клиент, и он в конце концов получает заказ", - пересказывает содержание роликов Роберто.

Музыкант размышляет: неужели ради просмотров предприятия готовы делать антирекламу - как-никак не менее 80% комментариев были плохими. Он считает, что это расизм и шутка не удалась.

"Я сам иногда говорю, что я иммигрант, но у меня легальные документы, я плачу налоги. Ко всему нужен правильный подход. Не умеешь работать с юмором - обратись в агентства, которые умеют. Сколько раз приходилось слышать, что представителей другой расы избивают, что их оскорбляют в центре Риги. Какой пример показывают обществу такими видео, таким непрофессиональным отношением, неправильным выбором шуток? Общество пичкают неверной информацией", - возмущается Роберто.

Прочитав комментарии под видео, он обрадовался, что большинство людей возмущены таким поступком, но есть и те, кто пишет "хорошо, прикольно, ржачно". У музыканта возник вопрос - что тут смешного?

"Я чувствую, что из-за маленьких зарплат и дороговизны в магазинах люди стали злее, часто недовольны жизнью - тогда они нередко становятся "львами клавиатуры", пишут комментарии, где высказывают свое недовольство, часто именно в адрес иностранцев, которые здесь учатся и работают курьерами, чтобы выжить и заплатить за учебу", - анализирует он.

Музыкант считает, что мы нередко не задумываемся о том, что эти молодые люди ездят на велосипедах в любую погоду, будь то 10-градусный мороз, жаркое солнце или снег, чтобы заработать.

"Есть люди, говорящие, что эти курьеры ездят как сумасшедшие - да, иногда так и есть, но они должны добраться в пункт назначения, чтобы получить деньги. Другие говорят - они должны говорить по-латышски, частично я с этим согласен, но днем у них учеба, вечерами, а иногда и ночами они развозят еду, когда им учить язык? Я понимаю, что labdien и labvakar можно выучить, но, может быть, нам нужно быть ласковее и терпимее к тем, кто приезжает в Латвию учиться и большие деньги платит за эту учебу", - говорит он.

Индиец Гокул Манью Сантош (на фото) живет в Латвии более семи лет. В беседе с порталом tv3.lv он сказал, что можно было снять ролик иначе, сделать все лучше:

"Можно было ту же самую концепцию преподнести иначе, лучше, а не выделять расу, национальность, обращая это в шутку. Например, можно было оставить недоразумение с курьером, потом обслужить клиента, принести ему еду, а потом бы зашел курьер-латыш за заказом. Смешно бывает тогда, когда посмеяться могут все, а не только одна сторона. А в их случае показано, что вторая сторона может только доставлять еду и ничего более - это даже не клиенты".

Гокул думает, что молодое поколение может из-за таких реклам усвоить неверную идею о людях из других стран, живущих в Латвии, причем стереотипы очень сложно менять.

"Ни одно из предприятий не разместило видео с извинениями или пост в соцсетях. Не считаю, что эти места надо бойкотировать - людям свойственно ошибаться, считаю, что они сделали плохой выбор и не понимали, что делают. Хотелось бы, чтобы люди, которые удалили видео, не только сделали это, но и осознали, в чем их ошибка", - так видит ситуацию Гокул.

"Печально, что есть те, кто считает: люди из других стран, другой этнической принадлежности, не могут найти работы лучше, чем всего лишь курьер по доставке еды или работник кебабницы. Ничего плохого в той и другой работе нет, но сам факт, что есть люди, думающие, будто это все, на что мы способны, - это неправильно. Так формируются стереотипы. В Латвии есть индийцы, специально приглашенные работать на предприятиях в области софта, они получают 3000-4000 евро в месяц. Стереотипы - это болезненно", - считает Гокул.

Портал Tv3.lv связался с администрацией Ezītis miglā. На предприятии пообещали в течение следующей недели изложить свою точку зрения на случившееся.