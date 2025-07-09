Неубедительно! Работодатели критикуют правительство за нерешительность в сокращении трат

Процесс обсуждений был хаотичным, с частыми изменениями времени встреч, а также отсутствием возможности заранее ознакомиться с материалами, что мешало подготовить конструктивные предложения. Каждый министр представлял свои предложения по-разному: одни использовали карикатуры, другие — детализированные расчёты, но общего системного подхода не было.

LDDK запросила у Министерства финансов предложения по обобщению всех представленных инициатив, однако до сих пор не получила такой информации. В то же время министерства представили 250 предложений, которые, по оценкам Министерства финансов, могут сократить государственные расходы на 150 миллионов евро в 2026 году. Оценка предложений продолжится до заседания правительства 19 августа.

Коалиционные партнёры считают, что меры по сокращению расходов должны быть более масштабными.