Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести «немедленные и мощные удары» по сектору Газа

Канцелярия Нетаньяху распространила это заявление по итогам совещания, на котором обсуждались ответные меры Израиля на, как он заявляет, неоднократные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

Израильские СМИ пишут, что Нетаньяху также принял решение о расширении территории, находящейся под контролем ЦАХАЛ, в секторе Газа. Аппарат премьер-министра это не комментирует. По данным общественной телерадиокомпании Kan, Нетаньяху ведёт переговоры с высокопоставленными чиновниками США для координации этого шага.

В тот же вечер ХАМАС объявил о переносе выдачи тела заложника, запланированной на 20:00. В своём заявлении группировка утверждает, что этот шаг является ответом на "нарушения соглашения о прекращении огня со стороны оккупационных сил". Ранее ХАМАС объявил о передаче тела заложника, извлеченного сегодня из одного из туннелей.