«Нет королям!». В США прошли масштабные акции протеста против Трампа

На Таймс-сквер в Нью-Йорке тысячи людей собрались еще в субботу утром, в самом начале акции. Улицы и входы в метро были заполнены протестующими с плакатами, гласившими «Демократия, а не монархия» и «Конституция не является факультативной».

В преддверии демонстраций сторонники Трампа обвинили протестующих в связях с крайне левым движением «Антифа» и осудили акцию, которую они назвали «митингом ненависти к Америке».

Организаторы акции и сами протестующие заявили, что мероприятия прошли мирно.

Отказ от насилия — основной принцип акций «Нет королям», заявила одноименная организация на своем сайте, призывая всех участников избегать возможных столкновений.

В Нью-Йорке часть толпы регулярно скандировала «Вот как выглядит демократия» под почти непрерывный барабанный бой и звуки колокольчиков и трещоток на заднем плане.

В небе летали вертолеты и дроны, а полиция дежурила в стороне.

По данным полиции Нью-Йорка, более 100 тысяч человек собрались на мирные протесты во всех пяти районах города, и никаких арестов в связи с акцией не было.

Полицейский, дежуривший на Таймс-сквер, сообщил, что по Седьмой авеню прошло более 20 тысяч человек.

Бет Заслофф, редактор-фрилансер, рассказала Би-би-си, что присоединилась к протесту в Нью-Йорке из-за недовольства действиями администрации Трампа, которая, по ее словам, «движется к фашизму и авторитарному правлению». «Я очень переживаю за Нью-Йорк, — говорит она. — В меня вселяет надежду присутствие здесь такого большого количества людей».

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неограниченно использует президентскую власть, применяя указы для блокирования одобренного Конгрессом финансирования, для роспуска правительственных агентств, для введения масштабных пошлин в отношении других стран и для размещения войск Национальной гвардии в городах, несмотря на возражения губернаторов штатов.

Президент заявляет, что его действия необходимы для восстановления страны, находящейся в кризисе. А обвинения в том, что он диктатор или фашист, отвергает и называет «истерикой». Однако его противники уверяют, что некоторые действия Белого дома неконституционны и представляют угрозу американской демократии.

Массимо Масколи, 68-летний инженер-электронщик на пенсии, вырос в Италии и теперь живет в Нью-Джерси. По его словам, он протестует, так как переживает, что США повторяют путь, пройденный его родной страной в прошлом веке.

«Я племянник итальянского героя, дезертировавшего из армии Муссолини и присоединившегося к Сопротивлению», — рассказал Масколи Би-би-си. «Фашисты его пытали и убили, и спустя 80 лет я не ожидал снова столкнуться с фашизмом в Соединенных Штатах».

Масколи особенно обеспокоен мерами администрации Трампа по ограничению иммиграции, введением масштабных пошлин, размещением войск Национальной гвардии в городах США и сокращением расходов на здравоохранение для миллионов американцев.

«Мы не можем рассчитывать на Верховный суд, мы не можем рассчитывать на правительство», — сказал Масколи Би-би-си. «Мы не можем рассчитывать на Конгресс. Вся законодательная, исполнительная и судебная власть сейчас настроена против американского народа. Поэтому мы боремся».

К протесту также присоединился лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса, сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер.

«У нас в Америке нет диктаторов. И мы не позволим Трампу продолжать подрывать нашу демократию», — написал Шумер в соцсети X под фотографиями, на которых он держит плакат с надписью «Решим кризис здравоохранения».

В Вашингтоне сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил с программной речью.

«Мы здесь не потому, что ненавидим Америку, мы здесь потому, что любим Америку», — заявил перед многотысячной толпой.

На марше в Вашингтоне корреспондент Би-би-си увидел мужчину в кепке с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой». Он сказал, что приехал в город и решил посмотреть на акцию протеста. Мужчина отказался назвать свое имя, но сказал, что, хотя он не совсем был согласен с протестующими, люди вели себя вежливо. Вскоре после этого женщина выкрикнула в его адрес оскорбительную реплику.

Протесты не ограничились США. Демонстрации солидарности с американскими протестующими проходили и в Европе, в частности, в Берлине, Мадриде и Риме. В Лондоне несколько сотен демонстрантов собрались у посольства США.

Похожая ситуация наблюдалась в Торонто, где протестующие возле консульства США размахивали плакатами, в том числе с лозунгом «Руки прочь от Канады».

В интервью Fox News, которое должно выйти в эфир в воскресенье, но анонсировалось с субботы, Трамп, по всей видимости, говорил о предстоящим митингам.

«Знаете, они называют меня королем. Я не король», — говорил он в анонсе.

«Нам придется вывести Национальную гвардию», — заявил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл перед митингами, сообщает CNN. «Надеюсь, все пройдет мирно. Но сомневаюсь», — сказал он.

Губернаторы-республиканцы нескольких штатов США привели войска Национальной гвардии в состояние боевой готовности в преддверии протестов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг предупредил Национальную гвардию своего штата, что она понадобится в связи с «запланированной демонстрацией, связанной с движением „Антифа“» в Остине.

Этот шаг осудил лидер демократов штата Джин Ву, который заявил: «Отправлять вооруженных солдат для подавления мирных протестов — это то, что делают короли и диктаторы, и Грег Эбботт только что доказал, что он один из них».

Губернатор Вирджинии, республиканец Гленн Янгкин, также отдал приказ о задействовании Национальной гвардии штата, хотя, по сообщениям местных СМИ, войска на протестной акции замечены не были.

76-летний Чак Эпес заявил Би-би-си, что это «многозначный» термин, означающий лишь, что он поддерживает «мир, детские сады, достойную заработную плату, здравоохранение», а также иммигрантов и людей с разным цветом кожи.

Американцы глубоко разошлись в своих оценках деятельности Дональда Трампа.

Недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что только 40% одобряют его деятельность на посту президента, а 58% — нет. Это примерно соответствует среднему рейтингу одобрения во время его первого срока, но ниже, чем 47% одобрения, когда он вступил в должность во второй раз в январе.

Президенты часто теряют популярность по мере своего правления. По данным Reuters/Ipsos, в январе 2021 года рейтинг одобрения Джо Байдена составлял 55%. К октябрю того же года его рейтинг снизился до 46%.