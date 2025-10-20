«Несогласен? Ты друг Путина»: Ринголд Балодис о Стамбульской конвенции и методах её защиты

"Те, кто против Стамбула, якобы кремлёвские агенты!" - восклицает Балодис в начале своего поста и тут же задаётся риторическим вопросом - правда ли это?

"Одна депутатка от "Единства" [Агнесе Краста - Ред.] пишет, а министр юстиции от "Единства" [Инесе Либиня-Эгнере - Ред.] её хвалит. Что пишет? [...] "мы должны остерегаться попыток разрушить нас изнутри. Конвенция о борьбе с насилием в семье - это.. выбор общества в пользу безопасности, справедливости и уважения к человеку. Наша главная борьба сегодня - не между консерватизмом и либерализмом. Это борьба... против тех, кто хочет расколоть нас изнутри". М-да... Читать страшно!

Конечно, всё не белое и чёрное, но каков для нас теперь толк от нашего суверенитета, Сатверсме, если эти политики из либеральных партий ("Единства", "Прогрессивных") настолько призывают, что для нас чуть ли не "вопрос жизни и смерти" - регулярные проверки надсмотрщиков, которые эта конвенция несёт с собой! Сами - ничего!

Я думаю, что в действительности здесь идёт речь именно о борьбе между консерватизмом и либерализмом, так как суть конвенции в первую очередь - большой денежный поток, втекающий в Латвию, чтобы рекламировать, популяризировать и распространять левомарксистские гендерные идеи и необратимо испортить молодёжь. Речь о больших деньгах, которые "уйдут мимо носа" ЛГБТ+ и их обслуживающего персонала - депутатов Сейма, исследователей и юристов", - убеждён Балодис.

А вот что он думает по поводу обвинения в прокремлёвской позиции: "О Кремле и о том, что те, кто против конвенции, либо агенты, либо бедолаги, запутавшиеся в кремлёвской пропаганде. Москва против - значит, те, кто против, сторонники Кремля. Ничего дебильнее и представить невозможно. Если следовать этой мысли, вскоре сторонниками Путина объявят кого угодно, кто будет против правительства.

Так что это уже не только "естественная" тенденциозность, обычно присущая политикам: это уже тянет на авторитаризм и деспотизм! Латвийские либералы претендуют на абсолютную истину, а инакомыслящие - кремлёвские агенты. Похоже, либерализм становится всё более денежным. Здесь невольно я должен процитировать классика. "Современные защитники либерализма своих недовольных соотечественников считают неисправимыми невеждами, нередко приписывая их поступкам в зависимости от обсуждаемого вопроса собственную гнусную мотивацию: расизм, узколобое сектантство и предрассудки" (Патрик Денин "Почему либерализм потерпел неудачу").

Точно! В латвийской ситуации - "сторонники Кремля". Если ты несогласен, кто тогда ты? Правильно - друг Путина! Ну, серьёзно???" - завершает Балодис свою филиппику в адрес "Единства".

Комментарии к его посту тоже очень показательные:

- Откуда вылезают на свет божий всякие такие исследовательницы, и что они на самом деле исследуют, на какие деньги? Конечно, стоны только из-за денег, которые грозят уйти у таких "исследовательниц" мимо носа.

- Это постоянное упоминание "кремлёвских нарративов" воспринимаю как манипуляцию общественностью в попытке прикрыть нехватку серьёзных аргументов.

- Мне кажется, что эти кремлёвские агенты - как красная тряпка для быка. Сколько можно нести чушь, зачем бесить людей? Но, увы, такова политика Брюсселя, и наши прислужники подпевают ей.

- Россия спереди, Россия сзади. Почему они так хотят уподобиться России? Россия внедряет цифровые деньги, наши тоже готовятся. Значит, они тоже кремлёвцы. Всюду один глобальный план, нет враждебных воюющих сторон, есть только глупые люди, верящие в этот театр.

- Этих разжигательниц вражды надо отдать под суд.

- Коллективный идиотизм: всех, кто не по нраву, называть кремлёвскими агентами, ватниками или запутинцами.

- Да. К корыту пробрались и дебилы. До этого думал, что избирают только самых умных. Эти дамы камня на камне не оставили от моих взглядов.