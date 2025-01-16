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Неоправданно, неразумно и вредно: главный дипломат Эстонии осудил решение администрации Байдена

© LETA 16 января, 2025 18:28

Мир 0 комментариев

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, решение администрации США ограничить продажу чипов некоторым странам-членам ЕС и союзникам по НАТО совершенно неоправданно, неразумно и вредно не только для так называемых стран второго эшелона, но и для самих США.

«Совершенно неприемлемо, что администрация президента Джо Байдена решила существенно ограничить доступ к технологиям искусственного интеллекта для значительного числа стран-членов ЕС и союзников по НАТО, включая Эстонию, - приводит BNS слова Цахкна. - Это решение окажет прямое влияние на уже ведущиеся или планируемые в Эстонии и других странах-членах ЕС разработки по созданию безопасного и надежного искусственного интеллекта и его приложений».

По словам Цахкна, Эстония занимает передовые позиции в мире по внедрению инновационных решений во всем обществе и делится своими знаниями и опытом по всему миру. «Когда речь идет о развитии искусственного интеллекта, становится ясно, что странам необходимо еще больше сотрудничать друг с другом, а не создавать ограничения на поставку технологий в страны-союзники», - сказал министр иностранных дел Эстонии.

«ЕС функционирует как общий рынок - и в сфере исследований и разработок мы также едины, чтобы нам было легче вместе с США противостоять ненадежным технологиям и глобальным монополистам», - подчеркнул Цахкна.

«Эстония находится в контакте с властями США и Европейской комиссией, чтобы как можно скорее исправить эту ошибку», - добавил Цахкна.

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