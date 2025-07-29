Ненашева протестует против участия России в саммите женщин-спикеров в Женеве

На днях Ненашева приняла участие в 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов в швейцарском городе Женева, где выступила с речью, посвященной вопросам цифровой безопасности.

В знак солидарности с Украиной и осуждения агрессии России Ненашева вместе с представителями стран Северной Америки и Европы покинула зал заседаний в ответ на участие спикера российского парламента в дискуссии, а также отказалась сделать групповое фото с представителем страны-агрессора.

Ненашева подчеркнула, что Латвия не будет молчать, пока Россия продолжает свою агрессию и военные преступления в Украине. «Покинуть зал заседаний было не только политическим, но и моральным долгом — наша солидарность с Украиной нерушима, и мы не одни», — заявила депутат.

В ходе дебатов спикеров, посвященных искусственному интеллекту, основанному на равенстве, и предотвращению насилия в отношении женщин, Ненашева призвала к международному сотрудничеству в разработке эффективного регулирования. По ее словам, искусственный интеллект уже полон гендерной предвзятости. «Мы, парламентарии, обязаны защищать общество посредством законодательства и содействовать развитию искусственного интеллекта на благо людей, соблюдая этические нормы и не допуская насилия», — заявила Ненашева.

На саммите вице-спикер Сейма встретилась со спикером Сената Канады Раймондой Ганье и подтвердила, что отношения между двумя странами остаются такими же хорошими, как и прежде. Стороны обсудили дальнейшие шаги латвийско-канадского сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, противодействия гибридным угрозам и дезинформации, а также в сфере военной промышленности.

Ганье подчеркнула, что присутствие 1700 канадских военнослужащих в Латвии является неоспоримым свидетельством решимости и поддержки Канады. Канадский спикер также отметила лидерство Латвии в мире в области гендерного равенства, отметив долю женщин в процессе принятия решений. Более 30% депутатов Сейма — женщины, что превышает средний мировой показатель, отметила пресс-служба Сейма.

Саммит, организованный Межпарламентским союзом совместно с парламентом Швейцарии, прошел в здании Международной организации труда и ознаменовал начало шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая продолжится в Женеве с 29 по 31 июля.