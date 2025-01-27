У кафе два филиала - в Риге и в Саласпилсе. А соцсети предприниматели веду на двух языках - латышском и русском.

"Это ответ для некоторых комментаторов о языках. Mr.Blinčiks — это семейное предприятие с довольно интересной историей, которую мы когда-нибудь расскажем в видеоформате. Но многие уже знают нашу историю. Языки — это способ коммуникации. Чем больше человек путешествует по миру и знает разные языки, тем лучше! Особенно, если у нас интернациональная семья, а наш бизнес — это не государственное учреждение. Мы также можем общаться на английском языке, и интересно, тогда кто-то задал бы вопрос: "О боже, почему английский? Мы же живем в Латвии, и все должны говорить только на латышском!" Мы родились в Латвии, знаем язык, уважаем традиции, любим природу Латвии. Латвия — это очень зеленая и красивая страна. Только некоторым людям следовало бы мыслить шире, а не зацикливаться на русском языке, выискивая в этом проблемы и конфликты. Спасибо всем, кто прочитал! Спасибо за поддержку и добрые слова", - объяснили свою позицию владельцы кафе.



Пост набрал более тысячи реакций и почти 100 комментариев. Больше часть людей (причем на обоих языках) советовала не обращать внимание на тех, кто разжигает ненависть по языковому признаку. "А вот в глупых Швейцарии и Бельгии официально несколько государственных языков. И ничего, живут без ненависти и фобий. Так может дело не в языке, а в голове? Ну там, в которой у вас каша варится. Вы там иногда ее помешивайте, а то пригорит же", "Все те, кто пишет про русский язык и задевают частный бизнес и приказывают говорить только на государственном языке, только и ждут от вас каких-либо оправданий. Поймите - чем больше вы будете обращать на людей из палаты номер 6, тем уверенне они себя будут чувствовать. А когда на них внимание не обращаешь, они просто будут горько плакать дома в подушку", "У вас все здорово, удачи! Из общественного транспорта удобно указать на некрасивый цвет Porsche. Всем бы такую целеустремленность, как у вас! Блины вкусные, а видеоканал просто супер!".