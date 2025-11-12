Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 10:52

Важно 0 комментариев

Vīrietis ar naudas maku.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

По данным Министерства благосостояния, в стране более 430 тысяч получателей возрастных пенсий. Демографический спад усиливает давление на первый уровень системы, поэтому ведомство готовит введение базовой пенсии — фиксированной выплаты из государственного бюджета, не связанной напрямую с социальными взносами.

«Базовая пенсия позволит сбалансировать влияние демографических изменений. Чем больше трудового стажа, тем выше будет надбавка», — пояснила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.
Однако этот шаг потребует миллиардных затрат. По предварительным оценкам, к 2070 году расходы могут исчисляться миллиардами евро, а для реализации потребуется устойчивый экономический рост.

Министерство намерено до мая следующего года представить правительству детальные расчёты и сценарии внедрения. При этом повышение пенсионного возраста пока не планируется — его только недавно довели до 65 лет.

«Пока показатели здоровья латвийцев остаются одними из худших в ЕС, говорить о дальнейшем повышении пенсионного возраста нет оснований», — подчеркнула Якайте.
Тем не менее представители Латвийской конфедерации работодателей предупреждают: при росте продолжительности жизни обсуждение повышения пенсионного возраста неизбежно.

По словам эксперта конфедерации Петериса Лейшкалнса, будущее поколение должно быть готово к тому, что работать придётся дольше:

«Если средняя продолжительность жизни вырастет на 5–10 лет, сохранить прежний возраст выхода на пенсию будет невозможно. Возможно, возраст станет гибким — он будет привязан к продолжительности жизни».
Экономисты и пенсионные организации сходятся во мнении: устойчивость системы зависит не только от реформ, но и от дисциплины самих жителей. Пока же третья пенсия и добровольные накопления остаются редкостью, а теневая экономика и зарплаты «в конвертах» — реальностью, которая подтачивает будущее пенсионеров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты
Важно

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября
Важно

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»
Важно

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:05 12.11.2025
Литва: сябры не нравятся, но сами не договоримся – нужен посредник
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: не надо Саркози!
Sfera.lv 5 часов назад
Ирландия: инаугурация президента
Sfera.lv 5 часов назад
Финляндия: канал стал не нужен
Sfera.lv 6 часов назад
Завтрак со «Сферой»: простой
Sfera.lv 7 часов назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 19 часов назад
Латвия: один экзамен отменят
Sfera.lv 20 часов назад
Контрабандные шары парализовали Вильнюсский аэропорт
Bitnews.lv 20 часов назад
Загрузка

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Читать

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Важно 10:19

Важно 0 комментариев

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Читать

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Читать

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Читать

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Читать

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Читать