Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

По данным Министерства благосостояния, в стране более 430 тысяч получателей возрастных пенсий. Демографический спад усиливает давление на первый уровень системы, поэтому ведомство готовит введение базовой пенсии — фиксированной выплаты из государственного бюджета, не связанной напрямую с социальными взносами.

«Базовая пенсия позволит сбалансировать влияние демографических изменений. Чем больше трудового стажа, тем выше будет надбавка», — пояснила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.

Однако этот шаг потребует миллиардных затрат. По предварительным оценкам, к 2070 году расходы могут исчисляться миллиардами евро, а для реализации потребуется устойчивый экономический рост.

Министерство намерено до мая следующего года представить правительству детальные расчёты и сценарии внедрения. При этом повышение пенсионного возраста пока не планируется — его только недавно довели до 65 лет.

«Пока показатели здоровья латвийцев остаются одними из худших в ЕС, говорить о дальнейшем повышении пенсионного возраста нет оснований», — подчеркнула Якайте.

Тем не менее представители Латвийской конфедерации работодателей предупреждают: при росте продолжительности жизни обсуждение повышения пенсионного возраста неизбежно.

По словам эксперта конфедерации Петериса Лейшкалнса, будущее поколение должно быть готово к тому, что работать придётся дольше:

«Если средняя продолжительность жизни вырастет на 5–10 лет, сохранить прежний возраст выхода на пенсию будет невозможно. Возможно, возраст станет гибким — он будет привязан к продолжительности жизни».

Экономисты и пенсионные организации сходятся во мнении: устойчивость системы зависит не только от реформ, но и от дисциплины самих жителей. Пока же третья пенсия и добровольные накопления остаются редкостью, а теневая экономика и зарплаты «в конвертах» — реальностью, которая подтачивает будущее пенсионеров.