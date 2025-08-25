Неделя начинается с ливней и гроз: синоптики выставили жёлтый уровень опасности

С самого утра небо будет хмурым, возможны лишь краткосрочные прояснения. В регионах страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, а в Курземе и Видземе – сильные ливни.

Ожидается умеренный и местами достаточно сильный западный и северо-западный ветер, порывами до 15–18 м/с. На северо-востоке страны порывы будут слабее. Дневная температура воздуха составит всего +13…+17 градусов.

В Риге ситуация будет не лучше: кратковременные прояснения быстро сменятся сильными дождями, возможны грозы. Ветер сохранит силу до 15–18 м/с, а температура не поднимется выше +14…+16 градусов.

Метеорологи объявили в понедельник жёлтое предупреждение: в западных и центральных районах страны в течение дня и вечером ожидаются интенсивные ливни. Предупреждение действует до полуночи.