Не взыщите: когда штраф дешевле, чем взыскание

Вопрос об административных штрафах рассматривался ответственной комиссией Сейма год назад, и тогда было решено вернуться к нему не в 2026 году, когда был установлен срок выполнения рекомендаций Госконтроля, а уже в этом году. Одна из рекомендаций должна была вступить в силу в конце прошлого года - об обеспечении связи и обмена данными между системами Министерства внутренних дел (МВД) и Судебной администрации, чтобы судебные исполнители имели доступ к точной и полной информации о принудительном взыскании штрафов. Министерство внутренних дел и Министерство юстиции подтвердили, что это уже сделано. Рекомендация о поощрении добровольной уплаты штрафов находится на рассмотрении до февраля следующего года.

В настоящее время взысканием занимается более 1000 работников, правда, для большинства людей это дополнительная обязанность, а не основная работа. Третье - создать альтернативные, максимально удобные решения по взиманию штрафов. Разработана электронная услуга, позволяющая пройти аутентификацию и увидеть все штрафы, рассказал руководитель Информационного центра МВД Арис Дзерванс. К каждому счету прикреплен QR-код, который нужно отсканировать, чтобы перейти на сайт, где невозможно ошибиться. Другим вариантом могло бы стать мобильное приложение, но в этом случае было бы лучше разработать его для всех платежей государству.