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Не всё так однозначно: евродепутат Роберт Зиле о поправках к антикоррупционному закону Зеленского

Редакция PRESS 24 июля, 2025 12:13

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Фото LETA

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

По его словам, глядя со стороны, это решение действительно стало неожиданным сюрпризом, но следует отметить, что общественность не знает всех подробностей. Зиле подчеркнул, что, по сообщениям СМИ, на следующей неделе Зеленский предложит свои доработанные поправки к закону, которые в настоящее время обсуждаются.

Евродепутат привел аналогию - пока этот закон для Украины выглядит так же, как если бы  Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в Латвии «оказалось под прокуратурой», это был бы «большой взрыв», но следует также учитывать, что в случае с Украиной ситуация может быть не такой однозначной, ведь там высокий уровень коррупции.

«Во многом это в руках Зеленского и его команды — объяснить общественности и найти компромисс, поскольку я предполагаю, что не всегда всё однозначно чёрно-белое», — сказал Зиле, добавив, что пока рано судить, приближают ли вышеупомянутые решения об изменении подчиненности антикоррупционных учреждений Украину к европейским ценностям или отдаляют её.

В то же время он отметил, что было бы хорошо, если бы эти решения не спровоцировали серьёзные внутриполитические противоречия в Украине. «Сейчас число протестующих не так велико, но администрации президента и парламенту определённо необходимо разъяснить свою позицию и попытаться её скорректировать», — заключил политик.

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