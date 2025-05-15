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«Не ведитесь на рекламу, закупайтесь по-умному»: торговец (1)

© Lsm.lv 15 мая, 2025 10:40

Бизнес 1 комментариев

Цены на продукты в Латвии продолжают расти. Как на это смотрят продавцы и где стоит искать «узкие места» в ценообразовании? Как покупателям выбирать товар, не переплачивая - рассказывает председатель правления Латвийского общества торговцев и управляющий сетью магазинов Lats Раймонд Окманис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.  

Официальная статистика сообщает, что в течение только минувшего апреля цены на продукты увеличились на 7.3%. Прежде всего, — на яйца, кофе, куриное мясо и картофель.

Рост цен связан с двумя аспектами, объясняет Окманис.

Внешний аспект — рост цен на глобальном рынке (прежде всего, на такие продукты, как кофе, шоколад, масло) и изменение соотношения курса евро к доллару. Внутренний аспект — наше внутреннее латвийское законодательство и увеличение акцизных налогов.

Специалист считает, что ни на первый, ни на второй аспект простой потребитель повлиять не может. Поэтому — все в их руках.

«Надо закупаться более умно. Не стоит слепо следовать громким рекламным заявлениям. Обычно большие торговые сети прибегают к такому трюку: перед акцией два месяца поднимают цену, а потом с нее скидывают 35%, выдавая это за огромную скидку. На самом деле потребитель практически ничего не выигрывает. Надо смотреть на конечную цену, а не идти на поводу у рекламы».

Окманис считает, что административные методы регулирования цен не дадут эффекта: «Если торговцев заставят снизить цену на один продукт, эту разницу они покроют за счет цены на другой, ведь магазин в любом случае должен покрыть свои расходы».

Зато он считает очень полезным новшеством создание аппликации с калькулятором цен в разных торговых сетях:  «Так потребитель сможет видеть общую картину и сделать свой выбор».

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Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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