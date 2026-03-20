Не убедили! Венгрия сохранила вето на кредит Украине на 90 млрд евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал позицию Будапешта беспрецедентным проявлением нелояльности.

«Это не пройдет бесследно», — заявил Мерц журналистам по итогам встречи лидеров ЕС. Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что достигнутые договоренности должны выполняться всеми странами.

«Сделка есть сделка, и все лидеры должны сдержать это слово. И никто не может шантажировать Европейский совет», — сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Киев в любом случае получит обещанные средства.

Кредит на 90 млрд евро был согласован в 2025 году, однако его выделение требует единогласного одобрения всех государств ЕС. Венгрия уже несколько месяцев блокирует решение.

Позиция Будапешта связана с прекращением в январе 2026 года транзита нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины. Киев объяснил остановку повреждением инфраструктуры в результате российской атаки. Орбан заявлял, что не поддержит финансирование Украины, пока поставки по «Дружбе» не будут восстановлены.