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Не соответствует статусу курорта: Юрмала не разрешила прогулки с животными по морскому пляжу

© LETA 31 июля, 2025 16:54

Новости Латвии 0 комментариев

Юрмальская городская дума в четверг не поддержала коллективное заявление, в котором предлагалось разрешить прогулки с домашними животными на определенном участке пляжа в течение всего года.

Хотя инициативу поддержали 1 569 человек, 309 из которых, по данным Управления по делам гражданства и миграции, имел право ее подписывать, муниципалитет пришел к выводу, что такое разрешение недопустимо, учитывая разделившееся мнение общественности, санитарные требования и требования безопасности, а также статус курорта.

Городская дума отмечает, что уже частично поддержала аналогичную инициативу от 30 мая 2024 года, предусматривающую, что с 1 ноября по 31 марта на пляж можно ходить с собакой на поводке. В этот период было зафиксировано повышенное загрязнение и нарушения.

Министерство здравоохранения также указало на риск загрязнения и инфекций, а Министерство экономики подчеркнуло важность чистой окружающей среды для поддержания статуса курорта.

На платформе "Manabalss.lv" собирались подписи под инициативой сделать участок юрмальского пляжа доступным для домашних животных круглый год.

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