Не согласовали: авиашоу на аэродроме Спилве перенесено на следующее лето

Согласно Закону «О безопасности массовых зрелищных и праздничных мероприятий», публичное мероприятие, планируемое общее количество посетителей и участников которого превышает 5000 человек, считается мероприятием повышенной опасности.

Закон устанавливает, что организатор мероприятия обязан разработать план обеспечения безопасности мероприятия и представить его на согласование в Службу государственной охраны (СГО), Государственную полицию и Государственную пожарно-спасательную службу не позднее, чем за 30 рабочих дней до планируемого мероприятия, сообщили в службах.

Дополнительно службы обратили внимание на то, что решение о разрешении или отказе в проведении мероприятия повышенного риска принимает самоуправление, на административной территории которого планируется проведение мероприятия, в данном случае — Рижская дума.

Для получения разрешения на проведение мероприятия организатор мероприятия должен подать заявление в орган местного самоуправления, на административной территории которого планируется проведение мероприятия, не позднее, чем за 15 дней до даты планируемого публичного мероприятия, приложив к нему план обеспечения безопасности мероприятия повышенной опасности, согласованный в установленном законодательством порядке.

Организаторы авиашоу, запланированного на 5 и 6 июля на аэродроме Спилве, представили проект плана безопасности мероприятия службам для согласования с большим опозданием, и он был неполным. Учитывая это, ни одна из задействованных служб не согласовала представленный план безопасности.

Кроме того, службы обратили внимание на тот факт, что организатор в настоящее время перенес мероприятие на 27 и 28 июня следующего года.

Службы призывают организаторов мероприятий серьезно отнестись к безопасности общественности и участников мероприятий.

Организаторы мероприятия SIA «Baltic Airshow» сообщают в Facebook, что службы не согласовали представленный ими план обеспечения безопасности особо опасного мероприятия, в результате чего на мероприятие не может быть выдано разрешение на проведение публичного мероприятия.

«Несмотря на усилия организаторов, безопасность всех участников, посетителей, кейтеринговых компаний, поставщиков, волонтеров и т. д., задействованных в мероприятии, остается нашим главным приоритетом, поэтому мероприятие перенесено на 27 и 28 июня 2026 года», — заявляют организаторы мероприятия.

Все ранее купленные билеты будут действительны на шоу в новые даты. Билет действителен для однократного входа на мероприятие в выбранную вами дату. Новые билеты на дату 2026 года не будут выдаваться.

Если по каким-либо причинам посещение мероприятия в новую дату невозможно, заинтересованные лица могут подать заявку на возврат билетов.

По информации организаторов мероприятия, в авиашоу также планировалось участие военных самолетов стран НАТО.

