Не ранее чем через шесть часов с момента заказа: как Bolt Food подстроился под новый закон об алкоголе

В пятницу, 1 августа, вступят в силу поправки к закону, ограничивающие время торговли алкогольными напитками и предусматривающие более строгие условия рекламы алкогольных напитков.

Представители "Bolt Food" отмечают, что покупка алкогольных напитков на платформе "Bolt Food" будет возможна только в установленное законом время, а доставка будет осуществляться не ранее чем через шесть часов с момента заказа. Кроме того, будут полностью прекращены любые маркетинговые действия с алкогольной продукцией как в местах очной, так и онлайн-торговли.

Руководитель "Bolt Food" в Латвии Янис Римицанс акцентирует, что наряду с изменениями в торговле алкоголем "Bolt Food" расширил ассортимент безалкогольных напитков.

Как сообщалось, 9 января этого года депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки о снижении потребления алкоголя в обществе, которые, среди прочего, ограничивают время продажи алкогольных напитков. Поправки вступят в силу 1 августа.

В соответствии с поправками к закону впредь покупать алкогольные напитки с понедельника по субботу можно будет с 10 до 20 часов, а по воскресеньям - с 10 до 18 часов. Чтобы ограничить импульсивное приобретение алкогольных напитков, приобретенные через онлайн-магазины или в мобильном приложении алкогольные напитки можно будет поставлять покупателю не ранее чем через шесть часов с момента заказа.