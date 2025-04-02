Не прошло и трех месяцев: установленные в Риге торговые модули в марте уже начали разваливаться

Как объясняет координатор проектов отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижского самоуправления Сабина Соловьёва, муниципалитету известно о повреждениях торговых модулей на углу улиц Бривибас гатве и Лиелвардес. Причина выпавших дверей – неправильное размещение модулей. Вопрос о ремонте дверей в настоящее время решается с компанией-изготовителем модулей, которая также занималась их установкой.

Ранее сообщалось, что в начале января Рижский центр жителей микрорайонов установил первые уличные торговые модули нового дизайна в оборудованных муниципалитетом местах для торговли. Учитывая, что уличная торговля может осуществляться в течение всего года, модули предусматривают наличие крыши и стен, чтобы защитить продавцов от дождя, ветра и солнца. Дизайн модулей адаптирован с учётом доступности окружающей среды в каждом конкретном торговом месте. Каждый модуль оснащён функциональными элементами, которые позволяют регулировать затенение в зависимости от предлагаемой продукции.

Как сообщает Рижская дума, изготовление одного модуля обходится в 7023 евро без НДС, а его установка – в 600 евро. В соответствии с выделенным на 2024 год финансированием было изготовлено и установлено 22 модуля. В 2025 и 2026 годах планируется изготовить и установить ещё 44 таких уличных торговых модуля, заменив устаревшие торговые павильоны на новые.

Для использования оборудованных самоуправлением мест для уличной торговли необходимо получить разрешение на торговлю в зарегистрированном месте и оплатить муниципальный сбор. Подробнее о получении разрешения на уличную торговлю можно узнать на сайте riga.lv.