Не получив охраны от Литвы, Тихановская отменила международный визит

«Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый визит в Армению, приуроченный к пленарному заседанию Euronest. Это связано с решением прекратить предоставление личной охраны – Службы охраны руководства – за рубежом», – сказал порталу советник Светланы Тихановской Денис Кучинский.

По его словам, команда предложила «оплатить визит одного сотрудника службы безопасности руководства в Армению».

Он также заверил, что не будет критиковать решение Литвы, и их офис благодарен президенту, министру иностранных дел и спикеру Сейма за их помощь.

Мероприятие Euronest пройдет в Армении. Это межпарламентская ассамблея Европейского парламента и парламентов стран Восточного партнёрства.

Как сообщало агентство BNS, в октябре литовские власти объявили о понижении уровня охраны Тихановской и её рабочих помещений. Согласно запланированным тогда изменениям, дом и офис лидера белорусской оппозиции остались под охраной, но она лишилась личной охраны в Литве и за рубежом.

Эти сообщения подверглись критике, поскольку утверждалось, что решение носит политический характер в угоду тем, кто считает, что Тихановской, прибывшей в Литву в 2020 году, придаётся слишком большое значение и на её безопасность выделяется слишком много ресурсов. Однако некоторые сторонники понижения уровня охраны утверждали, что он было изменён в связи с уровнем угрозы и что это было связано с техническими причинами.

Однако позже было объявлено, что, по крайней мере, на данный момент охрана Тихановской сотрудниками Службы охраны руководства в Литве сохранится, её сотрудники охраняют Тихановскую с момента её прибытия в Литву в 2020 году.

По информации 15min, лидер белорусской оппозиции рассматривает возможность переезда из Литвы в Польшу