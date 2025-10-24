Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не получив охраны от Литвы, Тихановская отменила международный визит

© LETA 24 октября, 2025 13:32

Мир 0 комментариев

После того, как Литва отклонила просьбу команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о сопровождении хотя бы одним сотрудником службы безопасности на международном мероприятии в столице Армении Ереване, политик отменила свой визит, сообщил в пятницу новостной портал 15min.

«Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый визит в Армению, приуроченный к пленарному заседанию Euronest. Это связано с решением прекратить предоставление личной охраны – Службы охраны руководства – за рубежом», – сказал порталу советник Светланы Тихановской Денис Кучинский.

По его словам, команда предложила «оплатить визит одного сотрудника службы безопасности руководства в Армению».

Он также заверил, что не будет критиковать решение Литвы, и их офис благодарен президенту, министру иностранных дел и спикеру Сейма за их помощь.

Мероприятие Euronest пройдет в Армении. Это межпарламентская ассамблея Европейского парламента и парламентов стран Восточного партнёрства.

Как сообщало агентство BNS, в октябре литовские власти объявили о понижении уровня охраны  Тихановской и её рабочих помещений. Согласно запланированным тогда изменениям, дом и офис лидера белорусской оппозиции остались под охраной, но она лишилась личной охраны в Литве и за рубежом.

Эти сообщения подверглись критике, поскольку утверждалось, что решение носит политический характер в угоду тем, кто считает, что Тихановской, прибывшей в Литву в 2020 году, придаётся слишком большое значение и на её безопасность выделяется слишком много ресурсов. Однако некоторые сторонники понижения уровня охраны утверждали, что он было изменён в связи с уровнем угрозы и что это было связано с техническими причинами.

Однако позже было объявлено, что, по крайней мере, на данный момент охрана Тихановской сотрудниками Службы охраны руководства в Литве сохранится, её сотрудники охраняют Тихановскую с момента её прибытия в Литву в 2020 году.

По информации 15min, лидер белорусской оппозиции рассматривает возможность переезда из Литвы в Польшу

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

