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Не обошлось и без личных оскорблений: жители Иманты обещают встать в живую цепь ради спасения деревьев

© LETA 28 июля, 2025 13:18

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За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили агентству ЛЕТА представители фракции оппозиционных депутатов Рижской думы "Суверенная власть"/"Объединение младолатыши".

Оппозиционные депутаты начали сбор подписей жителей после того, как комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта в минувшую пятницу, 25 июля, отклонил предложение о приостановке реализации проекта велодорожки "Рига-Бабите-Пиньки".

Планируется, что сегодня эти подписи будут поданы в думу.

Глава фракции Юлия Степаненко обещает, что политическая сила продолжит собирать подписи и во вторник. "Жители очень активно высказывают мнение и готовы выстроиться в живую цепь, чтобы сберечь деревья", - утверждает Степаненко.

Как сообщалось, на внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.

Депутат Любовь Швецова ("Суверенная власть"/"Объединение младолатыши") на заседании пояснила, что реализация проекта должна быть приостановлена с учетом запланированной вырубки деревьев. По ее словам, жители Иманты высказали негативное мнение об уничтожении деревьев, при этом идея не была должным образом вынесена на обсуждение с местными жителями, поэтому проект нужно приостановить, чтобы изменить трассу велодорожки.

Проект предусматривает ликвидацию более 250 деревьев и высадку 136 деревьев, сообщила Швецова.

Исполняющая обязанности руководителя департамента внешнего пространства и мобильности Ингуна Уртане возразила, отметив, что общественное обсуждение и другие связанные с реализацией проекта действия происходили в соответствии с нормативными актами. При этом она пообещала, что во время строительства будет сохранено каждое дерево, которое можно будет сохранить.

В ходе двухчасовых дискуссий не обошлось и без личных оскорблений, в итоге депутаты отклонили проект решения о приостановке проекта.

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