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«Не хотим сидеть за одним столом»: Орбан об отсутствии Зеленского на закрытом заседании НАТО

Редакция PRESS 25 июня, 2025 16:27

Мир 0 комментариев

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Словакия, Соединенные Штаты Америки и Турция не хотят видеть президента Владимира Зеленского на саммите НАТО, сообщает УНИАН.

Как передает газета Magyar Nemzet, в одном из последних интервью Орбан назвал отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров Альянса, которое состоится уже завтра, показательным и четким сигналом о том, что "предыдущий раздел закончился":

"Дело в том, что в дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай. Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО".
По словам политика, в национальных интересах страны не быть частью любого интеграционного сообщества с Украиной. "Венгрия не хочет быть членом ни одного объединения ЕС с Украиной - ни в НАТО, ни в Европейском Союзе", - добавил он.

Саммит НАТО в Нидерландах

Напомним, нынешний саммит Североатлантического Альянса уже стартовал. Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на совместном фото лидеров, которое сделали перед началом встречи.

По данным западных СМИ, Зеленского пригласили на официальный прием для лидеров, но его участие в основной сессии со всеми главами государств НАТО не запланировано.

Также источники журналистов сообщают, что завтра президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует провести встречу с украинским лидером.

Известно, что Зеленский уже встретился с Королем Нидерландов Виллемом-Александром и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

 

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