В распространённом на этой неделе сообщении Государственный контроль указал, что в 2022 году за 4,3 млн евро из государственного бюджета было закуплено более 13 000 датчиков для измерения качества воздуха в школах и социальных учреждениях. Предполагалось в течение трёх лет собирать и регулярно анализировать данные.

Однако с декабря 2024 года, когда истёк срок соглашения, IZM больше не обеспечивает работу системы мониторинга. В результате комплексные данные о качестве воздуха больше не собираются и не анализируются. Сейчас, как отмечает Госконтроль, качество воздуха в учебной среде зависит только от доброй воли, ответственности и финансовых возможностей каждой школы и её основателя.

Силиня признала, что пока не может дать подробные комментарии или оценку относительно того, кто должен понести ответственность. Она напомнила, что решения о закупке принимались во время пандемии Covid-19, когда тема качества воздуха была особенно актуальна. «Вопрос в том, что мы делаем дальше с этими измерениями. Если Госконтроль считает, что это было нецелесообразно, возможно, так и есть», — сказала премьер, подчеркнув, что сможет оценить ситуацию только после ознакомления с отчётом.

Она также заметила, что правительство часто критикуют за то, что его решения не основаны на данных. Но как только предпринимаются попытки собрать данные, звучат упрёки, что это слишком дорого. По мнению Силини, нужно найти баланс и определить, как именно использовать собранные данные. «Если такого решения не принято, считаю, что это не очень обоснованное использование средств», — добавила она.

На прошлой неделе Госконтроль сообщил и о результатах другой ревизии: в шести самоуправлениях выяснилось, что назначаемые льготы (пособия, компенсации, скидки, софинансирование) сильно отличаются и обходятся дорого. При этом обязательная для самоуправлений Единая информационная система льгот (AVIS), задуманная Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) для администрирования льгот и информирования жителей, пока не работает полноценно.

Премьер этот отчёт не прокомментировала. В то же время министр сообщения Атис Швинка (P) сообщил журналистам, что обратился в VARAM, так как считает, что AVIS можно было бы эффективно использовать в сфере общественного транспорта и других системах для учёта льгот различных групп населения. Он ожидает ответа от министерства и надеется на положительное решение, чтобы внедрить систему в своей отрасли.

Напомним, что в феврале этого года, учитывая уже предпринятые шаги по мониторингу качества воздуха в общеобразовательных и специальных школах, правительство признало утратившим актуальность поручение Минздраву внести изменения в нормативные акты для регулярной оценки качества воздуха в учебных заведениях.

К маю 2022 года во всех государственных, муниципальных и профессиональных учебных заведениях были установлены около 14 000 датчиков качества воздуха, однако часть из них уже не используется. Минздрав позже заключил, что гораздо важнее, чем сами измерения, — это контроль численности учеников в классах и регулярное проветривание помещений.

Также сообщалось, что на создание AVIS потрачено 2,7 млн евро, ещё 2,9 млн евро будет выделено из средств Механизма восстановления и устойчивости (ANM). На её содержание ежегодно потребуется минимум 460 000 евро из государственного бюджета.