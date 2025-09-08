Единая платформа веб-сайтов — это единое и централизованное решение для управления, которое создает и поддерживает веб-сайты многих государственных и местных органов власти.

Сайт СГД «vid.gov.lv» был посещён 279 250 раз. За ним следовал сайт Рижского самоуправления «riga.lv» с 153 541 посещением и сайт Управления по делам гражданства и миграции с 135 786 посещениями в августе.

Наименее посещаемым сайтом на единой платформе государственных и муниципальных сайтов в прошлом месяце стал сайт мемориального музея Карлиса Улманиса «Пикшас» (piksas.gov.lv). В августе его посетили 146 раз.

