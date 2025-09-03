Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Назвал коровой и похуже: работник Rimi оскорбил женщину у тароматов (+комментарий Rimi)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

На платформе «Threads» широкое внимание привлек пост, в котором женщина поделилась неприятным опытом сдачи бутылок в магазине «Rimi» в торговом центре «Akropole Alfa».

Как пишет автор, она вместе с другом сдала в таромат большое количество бутылок на общую сумму 41 евро. Пока она загружала бутылки с одной стороны, с другой стороны внезапно услышала оскорбительные слова от разгневанного сотрудника «Rimi».

Смотреть в Threads

«Сперва я не поняла, ко мне ли это относится, но со временем стало ясно — да, слова были адресованы мне. Меня несколько раз назвали «коровой» и «шл*хой» — раз десять, если не больше», — пишет женщина.

Когда она попыталась ответить, грубости не прекратились.

Женщина рассказывает, что сотрудник молчал, когда бутылки сдавал её друг, но продолжал оскорблять её.

После сдачи бутылок женщина с другом ждали сотрудника на улице, чтобы поговорить, но никаких объяснений не получили — наоборот, уходя, они услышали комментарий, что они идиоты.

Автор добавляет, что обратилась в информационный центр «Rimi», но руководитель был недоступен — ей посоветовали подать официальную жалобу.

«Да, видно, что у человека есть проблемы со здоровьем, но это не оправдывает того, что он называл клиента «шл*хой» и «коровой» только за то, что я сдала много бутылок», — отмечает женщина.

Автор поста призывает руководство «Rimi» разобраться в ситуации и проверить записи с камер видеонаблюдения.

Комментарий RIMI

В видеоролике одна из клиенток опубликовала ситуацию, в которой был замешан сотрудник Rimi taromāta. Мы хотим извиниться перед клиентом за произошедшее и в то же время, как и большинство комментаторов записи, обратить внимание на уважительное отношение к обслуживающему персоналу, не нарушая его права в отношении защиты персональных данных. Rimi насчитывает более 5000 сотрудников, и мы являемся открытой компанией, не делающей различий по половому признаку, возрасту, состоянию здоровья или другим факторам.

Как мы напоминаем нашим сотрудникам, мы всегда призываем клиентов в любой конфликтной ситуации сохранять уважение друг к другу и пытаться договориться мирным путем, при необходимости сообщая об этом в центр обслуживания клиентов по бесплатному телефону 80000180 или по электронной почте info.lv@rimibaltic.com.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

