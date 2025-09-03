Назвал коровой и похуже: работник Rimi оскорбил женщину у тароматов (+комментарий Rimi)

Как пишет автор, она вместе с другом сдала в таромат большое количество бутылок на общую сумму 41 евро. Пока она загружала бутылки с одной стороны, с другой стороны внезапно услышала оскорбительные слова от разгневанного сотрудника «Rimi».

«Сперва я не поняла, ко мне ли это относится, но со временем стало ясно — да, слова были адресованы мне. Меня несколько раз назвали «коровой» и «шл*хой» — раз десять, если не больше», — пишет женщина.

Когда она попыталась ответить, грубости не прекратились.

Женщина рассказывает, что сотрудник молчал, когда бутылки сдавал её друг, но продолжал оскорблять её.

После сдачи бутылок женщина с другом ждали сотрудника на улице, чтобы поговорить, но никаких объяснений не получили — наоборот, уходя, они услышали комментарий, что они идиоты.

Автор добавляет, что обратилась в информационный центр «Rimi», но руководитель был недоступен — ей посоветовали подать официальную жалобу.

«Да, видно, что у человека есть проблемы со здоровьем, но это не оправдывает того, что он называл клиента «шл*хой» и «коровой» только за то, что я сдала много бутылок», — отмечает женщина.

Автор поста призывает руководство «Rimi» разобраться в ситуации и проверить записи с камер видеонаблюдения.

Комментарий RIMI

В видеоролике одна из клиенток опубликовала ситуацию, в которой был замешан сотрудник Rimi taromāta. Мы хотим извиниться перед клиентом за произошедшее и в то же время, как и большинство комментаторов записи, обратить внимание на уважительное отношение к обслуживающему персоналу, не нарушая его права в отношении защиты персональных данных. Rimi насчитывает более 5000 сотрудников, и мы являемся открытой компанией, не делающей различий по половому признаку, возрасту, состоянию здоровья или другим факторам.

Как мы напоминаем нашим сотрудникам, мы всегда призываем клиентов в любой конфликтной ситуации сохранять уважение друг к другу и пытаться договориться мирным путем, при необходимости сообщая об этом в центр обслуживания клиентов по бесплатному телефону 80000180 или по электронной почте info.lv@rimibaltic.com.