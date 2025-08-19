Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новым исполнительным директором «airBaltic» стал бывший исполнительный вице-президент SAS

© LETA 19 августа, 2025 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

На должность исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" назначен Эрно Хильден, сообщили в компании.

Хильден приступит к работе 1 декабря 2025 года.

Как сообщили в авиакомпании, Хильден имеет более чем 25-летний международный опыт работы в авиационной и финансовой сферах. До июня этого года он занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора группы скандинавской авиакомпании "SAS Scandinavian Airlines". Ранее он также занимал руководящие посты в "Saudi Arabian Airlines Group" и "Finnair Plc", где работал финансовым директором, операционным директором и членом правления.

"Моя задача будет заключаться в обеспечении непрерывности работы компании, поддержке правления и сотрудничестве с командой, чтобы сохранить операционную стабильность и внести вклад в достижение долгосрочных целей авиакомпании", - сказал Хильден, добавив, что с нетерпением ждет возможности применить свой международный опыт в сфере авиации и финансов для обеспечения следующего этапа развития "airBaltic".

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов отметил, что в процессе отбора рассматривались кандидатуры ряда высококвалифицированных специалистов. "Обширный опыт Хильдена в авиационной и финансовой сферах станет значительным вкладом в развитие авиакомпании и поможет подготовить ее к следующему этапу роста", - подчеркнул он.

До 1 декабря этого года обязанности исполнительного директора "airBaltic" будет исполнять член правления Паулс Цалитис. После этого он продолжит выполнять функции операционного директора и работать в составе правления компании.

Как сообщалось, 7 апреля этого года совет "airBaltic" принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора компании Мартина Гаусса, занимавшего этот пост с 1 ноября 2011 года.

В ходе конкурса на должность исполнительного директора "airBaltic" конкурсная комиссия рассмотрела заявки более 40 кандидатов из почти 30 стран. Во второй тур прошли восемь кандидатов, в третий - четверо.

В 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

В настоящее время 97,97% акций "airBaltic" принадлежат государству, а 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1".

30 июня этого года Федеральное управление по картелям Германии разрешило авиакомпании "Lufthansa" приобрести 10% акций "airBaltic". Как ранее сообщил Мартынов, сделку планируется завершить в течение двух месяцев.
 

