Навстречу пленуму: пошли слухи, что против Си созрел заговор

Редакция PRESS 20 октября, 2025 14:16

Мир 0 комментариев

Начинается пленум Коммунистической партии Китая, о котором с конца мая распространяются слухи, что Си Цзиньпиня могут убрать хотя бы с какого то из занимаемых им сейчас постов (генсека парт­ии, председателя КНР и председателя Центральной военной комиссии). В июне большинство специалистов по Китаю опровергли эти слухи. Однако к октябрю о них заговорили буквально все.

Впрочем, большинство аналитиков считают, что сценарий добровольной отставки маловероятен. Согласно анализу в Asia Society, хотя его положение может быть несколько уязвимо, у него пока нет достойного конкурента, способного перебрать власть. Иначе говоря: слухи скорее отражают внутреннее напряжение и структурную уязвимость режима, чем реальную предстоящую смену лидера.

Однако чем ближе пленум, тем активнее становились слухи. Например, неделю назад ходили сообщения, что у Си Цзиньпина уже третий инфаркт и он находится в больнице. Потом последовал неожиданный шаг со стороны Си Цзиньпина — он объявил тарифы на товары, содержащие китайские редкоземельные элементы. В ответ на это Дональд Трамп ввел 100-процентные тарифы на весь китайский импорт. Логика этого шага мало кому понятна — с точки зрения интересов Китая: зачем это нужно? Однако если смотреть с точки зрения внутренней политической борьбы, объяснение выглядит очевидным: Си Цзиньпин даёт сигнал, что он всё ещё у власти, что он «может и будет делать, что хочет».

Наконец, сегодня поступило сообщение, что в Пекине девятерых генералов (все — считавшихся ставленниками Си Цзиньпина) исключили из партии и уволили из Вооружённых сил, включая генерала Хэ Вэйдуна, второго по значимости человека в китайской армии.

На первый взгляд это выглядит так, будто соперники Си вычищают военных, поддерживавших его. Но есть и иная точка зрения: что это сам Си устраняет предателей, перешедших в лагерь оппонентов. Си использует антикоррупционную кампанию как инструмент удержания контроля, устраняя потенциально недисциплинированных или слишком независимых военных, пишет Asia Society.

Но настораживает, что государственные СМИ не дают деталей, а такая необычная ситуация дает повод для слухов и интерпретаций.

Если предположить, что слухи об отставке Си — не более чем давление, то чистка генералов может быть частью стратегии Си удержать власть, показать, что он контролирует армию и всё партийно-государственное устройство.

Если даже считать, что существует сплоченная группа оппонентов Си внутри партии и армии, то до сих пор нет достоверных свидетельств, что они способны организовать успешную замену: механизм смены лидера в Китае крайне закрыт и зависит от партийной машины. Впрочем, такие вещи всегда происходят неожиданно для внешнего мира...

Пока исходя из доступной информации, сценарий немедленной отставки Си Цзиньпина —  маловероятен. Нет объективных признаков, что ключевые элиты начали смену лидера или что Си потерял поддержку. Гораздо более вероятен сценарий усиления контроля Си Цзиньпина через кадровые чистки, укрепление армии под его личным контролем, подготовка к пленуму с решением о пятилетнем плане и «обновлением» элиты с его лоялистами.

 

Обновлено: 20:10 21.10.2025
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

