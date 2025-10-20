Навстречу пленуму: пошли слухи, что против Си созрел заговор

Впрочем, большинство аналитиков считают, что сценарий добровольной отставки маловероятен. Согласно анализу в Asia Society, хотя его положение может быть несколько уязвимо, у него пока нет достойного конкурента, способного перебрать власть. Иначе говоря: слухи скорее отражают внутреннее напряжение и структурную уязвимость режима, чем реальную предстоящую смену лидера.

Однако чем ближе пленум, тем активнее становились слухи. Например, неделю назад ходили сообщения, что у Си Цзиньпина уже третий инфаркт и он находится в больнице. Потом последовал неожиданный шаг со стороны Си Цзиньпина — он объявил тарифы на товары, содержащие китайские редкоземельные элементы. В ответ на это Дональд Трамп ввел 100-процентные тарифы на весь китайский импорт. Логика этого шага мало кому понятна — с точки зрения интересов Китая: зачем это нужно? Однако если смотреть с точки зрения внутренней политической борьбы, объяснение выглядит очевидным: Си Цзиньпин даёт сигнал, что он всё ещё у власти, что он «может и будет делать, что хочет».

Наконец, сегодня поступило сообщение, что в Пекине девятерых генералов (все — считавшихся ставленниками Си Цзиньпина) исключили из партии и уволили из Вооружённых сил, включая генерала Хэ Вэйдуна, второго по значимости человека в китайской армии.

На первый взгляд это выглядит так, будто соперники Си вычищают военных, поддерживавших его. Но есть и иная точка зрения: что это сам Си устраняет предателей, перешедших в лагерь оппонентов. Си использует антикоррупционную кампанию как инструмент удержания контроля, устраняя потенциально недисциплинированных или слишком независимых военных, пишет Asia Society.

Но настораживает, что государственные СМИ не дают деталей, а такая необычная ситуация дает повод для слухов и интерпретаций.

Если предположить, что слухи об отставке Си — не более чем давление, то чистка генералов может быть частью стратегии Си удержать власть, показать, что он контролирует армию и всё партийно-государственное устройство.

Если даже считать, что существует сплоченная группа оппонентов Си внутри партии и армии, то до сих пор нет достоверных свидетельств, что они способны организовать успешную замену: механизм смены лидера в Китае крайне закрыт и зависит от партийной машины. Впрочем, такие вещи всегда происходят неожиданно для внешнего мира...

Пока исходя из доступной информации, сценарий немедленной отставки Си Цзиньпина — маловероятен. Нет объективных признаков, что ключевые элиты начали смену лидера или что Си потерял поддержку. Гораздо более вероятен сценарий усиления контроля Си Цзиньпина через кадровые чистки, укрепление армии под его личным контролем, подготовка к пленуму с решением о пятилетнем плане и «обновлением» элиты с его лоялистами.