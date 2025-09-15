Навстречу гастарбайтерам? Латвия начинает готовить преподавателей латышского как иностранного

Учебная программа «Преподаватель латышского языка как иностранного» предназначена для заинтересованных лиц, желающих приобрести или усовершенствовать педагогические навыки в области преподавания латышского языка как иностранного, с особым акцентом на поддержку процесса интеграции иностранных граждан и представителей национальных меньшинств, желающих изучать латышский язык.

Программа разработана преподавателями Факультета педагогических наук и психологии и Факультета гуманитарных наук Латвийского университета в сотрудничестве со специалистами и методистами Агентства латышского языка. Её цель — обеспечить современное освоение латышского языка взрослыми, а также способствовать получению знаний об истории Латвии, демократических ценностях, традициях и латышском культурном пространстве.

Приём заявок на обучение запланирован на январь 2026 года, и в этом году планируется принять от 25 до 35 студентов. К 2028 году планируется подготовить около 80 новых учителей.

Программа предполагает два формата обучения: годичный и полуторагодичный. На сокращённую программу смогут подать заявление абитуриенты, имеющие образование в области латышской (балтийской) филологии или специалисты других направлений, имеющие соответствующие предварительные знания по филологии. Более длительная программа предназначена для тех, кто, имея высшее образование в другой области, успешно сдаст вступительный экзамен по латышской филологии.

Программа бесплатная, места финансируются из государственного бюджета, а студенты также смогут получать стипендию в размере до 280 евро в месяц.