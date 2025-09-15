Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Навстречу гастарбайтерам? Латвия начинает готовить преподавателей латышского как иностранного

© LETA 15 сентября, 2025 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский университет (ЛУ) в этом году начнёт реализацию новой учебной программы по подготовке преподавателей латышского языка как иностранного для работы со взрослой аудиторией, сообщили в университете.

Учебная программа «Преподаватель латышского языка как иностранного» предназначена для заинтересованных лиц, желающих приобрести или усовершенствовать педагогические навыки в области преподавания латышского языка как иностранного, с особым акцентом на поддержку процесса интеграции иностранных граждан и представителей национальных меньшинств, желающих изучать латышский язык.

Программа разработана преподавателями Факультета педагогических наук и психологии и Факультета гуманитарных наук Латвийского университета в сотрудничестве со специалистами и методистами Агентства латышского языка. Её цель — обеспечить современное освоение латышского языка взрослыми, а также способствовать получению знаний об истории Латвии, демократических ценностях, традициях и латышском культурном пространстве.

Приём заявок на обучение запланирован на январь 2026 года, и в этом году планируется принять от 25 до 35 студентов. К 2028 году планируется подготовить около 80 новых учителей.

Программа предполагает два формата обучения: годичный и полуторагодичный. На сокращённую программу смогут подать заявление абитуриенты, имеющие образование в области латышской (балтийской) филологии или специалисты других направлений, имеющие соответствующие предварительные знания по филологии. Более длительная программа предназначена для тех, кто, имея высшее образование в другой области, успешно сдаст вступительный экзамен по латышской филологии.

Программа бесплатная, места финансируются из государственного бюджета, а студенты также смогут получать стипендию в размере до 280 евро в месяц.

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

