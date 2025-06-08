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Науседа призвал максимально расширить санкции против РФ

© Deutsche Welle 8 июня, 2025 11:21

Мир 0 комментариев

LETA

Президент Литвы раскритиковал канцлера Германии за то, что его угрозы Москве санкциями за отказ от перемирия остались без последствий. Науседа призвал к новым мерам против российских банков и энергокомпаний.

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на максимальном масштабе 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Политик предложил отключить от системы SWIFT все оставшиеся российские банки, внести в санкционный список все суда, входящие в "теневой флот" РФ, а также расширить ограничения для энергокомпаний, финансирующих госбюджет России, включая Nord Stream, "Росатом", "Газпром" и "Лукойл". "Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения", - заявил Науседа в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в субботу, 7 июня.

По его словам, уже введенные санкции были "недостаточно решительными" и РФ удается их обходить при помощи третьих стран. "Именно по этой причине российская экономика - хотя она и не в лучшем состоянии - все же относительно хорошо функционирует в сложившихся обстоятельствах", - сказал глава литовского государства.

Критика Науседы в адрес Мерца

Науседа также раскритиковал нового канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz) за то, что его угрозы Москве санкциями за отказ от перемирия, озвученные во время недавнего визита главы германского правительства в Киев, остались без последствий. "Это проблема, - подчеркнул он. - И это влияет не только на авторитет наших санкций, но и на авторитет всех наших мер по отношению к России и нашей поддержки Украины. Мы много раз заявляли, что поддержим Украину и поставим истребители, ракеты большой дальности и боеприпасы. Но мы не можем сдержать эти обещания".

Литовский лидер считает "более чем очевидным" тот факт, что "Россия не ограничится Украиной". "Речь идет об угрозе для всех нас", - отмечает он. В этом контексте Науседа призвал союзников по НАТО вносить "свой вклад в объединенную мощь" альянса и поблагодарил Германию за размещение в Литве бригады бундесвера. Президент назвал это "важной частью стратегии" по усилению национальной армии и пообещал обеспечить немецким военнослужащим теплый прием.

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